Batshuayi: 'Icardi için çok üzgünüm'

Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Michy Batshuayi, Yılport Samsunspor'u 3-2 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Mücadeleyi değerlendiren Belçikalı golcü, "Çok mutluyuz, ben de golümü attım. Son zamanlarda oynamıyordum ama oyuna girip golümü attığım için çok mutluyum. Takıma yardımcı oldum." ifadelerini kullandı.
"ICARDI İÇİN ÇOK ÜZGÜNÜZ"
"Burada çok güzel ortam var." diyerek sözlerini sürdüren Batshuayi "İyi anlaşıyoruz ve böyle kazanıyoruz. Mauro Icardi sakatlandığı için çok üzgünüz. Oyuncular ve taraftarlar tarafından çok seviliyor. İnşallah en kısa zamanda aramıza döner." ifadeleriyle konuşmasını noktaladı.
Mücadeleyi değerlendiren Belçikalı golcü, "Çok mutluyuz, ben de golümü attım. Son zamanlarda oynamıyordum ama oyuna girip golümü attığım için çok mutluyum. Takıma yardımcı oldum." ifadelerini kullandı.
"ICARDI İÇİN ÇOK ÜZGÜNÜZ"
"Burada çok güzel ortam var." diyerek sözlerini sürdüren Batshuayi "İyi anlaşıyoruz ve böyle kazanıyoruz. Mauro Icardi sakatlandığı için çok üzgünüz. Oyuncular ve taraftarlar tarafından çok seviliyor. İnşallah en kısa zamanda aramıza döner." ifadeleriyle konuşmasını noktaladı.
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