Batshuayi, Galatasaray için geliyor!

Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Michy Batshuayi, İstanbul'a geliyor.
Spor Gecesi Digital'dan Haluk Yürekli'nin haberine göre, Belçikalı golcü pazar veya en genç pazartesi günü İstanbul'a gelecek.
Galatasaray'ın 30 yaşındaki futbolcunun transferini pazartesi günü KAP'a bildirmesi bekleniyor. Batshuayi'nin transfer videosu ise 2 veya 3 Temmuz tarihlerinde duyurulacak.
İstanbul'a gelmesinin ardından sağlık kontrollerinden geçecek Batshuayi, Galatasaray'da 3 Temmuz'da başlayacak çalışmalara katılacak.
GEÇEN SEZON PERFORMANSI
Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 43 maçta süre bulan Michy Batshuayi, 24 gol attı ve 3 asist yaptı.
Spor Gecesi Digital'dan Haluk Yürekli'nin haberine göre, Belçikalı golcü pazar veya en genç pazartesi günü İstanbul'a gelecek.
Galatasaray'ın 30 yaşındaki futbolcunun transferini pazartesi günü KAP'a bildirmesi bekleniyor. Batshuayi'nin transfer videosu ise 2 veya 3 Temmuz tarihlerinde duyurulacak.
İstanbul'a gelmesinin ardından sağlık kontrollerinden geçecek Batshuayi, Galatasaray'da 3 Temmuz'da başlayacak çalışmalara katılacak.
GEÇEN SEZON PERFORMANSI
Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 43 maçta süre bulan Michy Batshuayi, 24 gol attı ve 3 asist yaptı.