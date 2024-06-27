Batshuayi, Galatasaray için geliyor!

Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Michy Batshuayi pazar veya pazartesi günü İstanbul'a gelecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Batshuayi, Galatasaray için geliyor!
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27 Haziran 2024 23:50
Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Michy Batshuayi, İstanbul'a geliyor.

Spor Gecesi Digital'dan Haluk Yürekli'nin haberine göre, Belçikalı golcü pazar veya en genç pazartesi günü İstanbul'a gelecek.

Galatasaray'ın 30 yaşındaki futbolcunun transferini pazartesi günü KAP'a bildirmesi bekleniyor. Batshuayi'nin transfer videosu ise 2 veya 3 Temmuz tarihlerinde duyurulacak.

İstanbul'a gelmesinin ardından sağlık kontrollerinden geçecek Batshuayi, Galatasaray'da 3 Temmuz'da başlayacak çalışmalara katılacak.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 43 maçta süre bulan Michy Batshuayi, 24 gol attı ve 3 asist yaptı.

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