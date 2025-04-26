Basketbolda Mersin Spor, TOFAŞ'a konuk olacak

Mersin Spor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında pazar günü deplasmanda TOFAŞ ile karşılaşacak. Bursa'daki Tofaş Spor Salonu'nda saat 15.30'da başlayacak müsabakada, hakemler Kerem Baki, Alper Altuğ Köselerli ve Musa Kazım Çetin görev alacak.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Ligde çıktığı 26 maçta 39 puan toplayan Mersin ekibi 7. sırada bulunuyor. TOFAŞ ise 42 puanla 4. basamakta yer alıyor.
Ligde çıktığı 26 maçta 39 puan toplayan Mersin ekibi 7. sırada bulunuyor. TOFAŞ ise 42 puanla 4. basamakta yer alıyor.