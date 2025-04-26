Basketbolda Mersin Spor, TOFAŞ'a konuk olacak

Mersin Spor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında pazar günü deplasmanda TOFAŞ ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Basketbolda Mersin Spor, TOFAŞ'a konuk olacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Nisan 2025 15:55
Mersin Spor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında pazar günü deplasmanda TOFAŞ ile karşılaşacak.  Bursa'daki Tofaş Spor Salonu'nda saat 15.30'da başlayacak müsabakada, hakemler Kerem Baki, Alper Altuğ Köselerli ve Musa Kazım Çetin görev alacak.

Ligde çıktığı 26 maçta 39 puan toplayan Mersin ekibi 7. sırada bulunuyor. TOFAŞ ise 42 puanla 4. basamakta yer alıyor.

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.