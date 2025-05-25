25 Mayıs
Başakşehir-A.Demirspor
19:00
25 Mayıs
Beşiktaş-Rizespor
19:00
25 Mayıs
Konyaspor-Alanyaspor
19:00
25 Mayıs
Trabzonspor-Samsunspor
19:00
25 Mayıs
Kayserispor-Bodrum FK
19:00
25 Mayıs
Bournemouth-Leicester City
0-037'
25 Mayıs
Fulham-M.City
0-138'
25 Mayıs
Ipswich Town-West Ham United
0-036'
25 Mayıs
Liverpool-C.Palace
0-137'
25 Mayıs
M. United-Aston Villa
0-038'
25 Mayıs
Newcastle-Everton
0-038'
25 Mayıs
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0-036'
25 Mayıs
Southampton-Arsenal
0-037'
25 Mayıs
Tottenham-Brighton
1-037'
25 Mayıs
Wolves-Brentford
0-137'
25 Mayıs
Girona-Atletico Madrid
0-4
25 Mayıs
Villarreal-Sevilla
4-159'
25 Mayıs
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22:00
25 Mayıs
Atalanta-Parma
21:45
25 Mayıs
Empoli-Verona
21:45
25 Mayıs
Lazio-Lecce
21:45
25 Mayıs
Torino-Roma
21:45
25 Mayıs
Udinese-Fiorentina
21:45
25 Mayıs
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21:45
25 Mayıs
Alkmaar-FC Twente
19:00
25 Mayıs
Union St.Gilloise-Gent
19:30
25 Mayıs
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19:30
25 Mayıs
Club Brugge-Royal Antwerp
19:30
25 Mayıs
Charlton Athletic-Leyton Orient
1-0
25 Mayıs
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25 Mayıs
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20:30
25 Mayıs
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25 Mayıs
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19:30
25 Mayıs
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19:30
25 Mayıs
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25 Mayıs
Sporting Gijon-Cartagena
19:30
25 Mayıs
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19:30
25 Mayıs
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19:30
25 Mayıs
Elche-Malaga
19:30
25 Mayıs
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25 Mayıs
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25 Mayıs
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25 Mayıs
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Kopenhag-FC Nordsjaelland
1-034'
25 Mayıs
AGF-Broendby IF
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Hamarkameratene-Molde
2-1
25 Mayıs
Kristiansund BK-Viking
0-038'
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20:15
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0-138'
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San Lorenzo-Club Atletico Platense
22:00
25 Mayıs
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Başkan Eken: "Görevi bırakmak kolay olanıdır"

2024-2025 Trendyol Süper Ligi'nde küme düşen Sivasspor'da Başkan Bahattin Eken, sosyal medya üzerinden gelen istifa çağrılarına yanıt verdi.

calendar 25 Mayıs 2025 17:37
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Başkan Eken: 'Görevi bırakmak kolay olanıdır'
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Net Global Sivasspor Başkanı Bahattin Eken, sosyal medyadan yapılan istifa çağrıları üzerine, "Görevi bırakmak kolay olandır. Ancak bu kulübü böylesine zor bir dönemde sahipsiz bırakmak bize yakışmazdı. Biz, görevimizi layıkıyla devredebilmenin yollarını arıyoruz." ifadesini kullandı.

Eken, yaptığı yazılı açıklamada, Süper Lig'e veda etmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.

Ligden düşmenin sportif bir başarısızlığın yanında tüm camianın kalbinde bir yara ve burukluk bıraktığını aktaram Eken, "Futbolun doğasında rekabet, inişler ve çıkışlar vardır. Ancak bu sezon yaşadıklarımız, hepimizi derinden etkiledi. Taraftarımıza yaşattığımız hayal kırıklığı için içtenlikle özür diliyoruz. Bu kulübün her başarısında sevinen, her zor gününde yanında duran vefakar taraftarlarımıza minnettarız." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu görevler kimsenin tekelinde değildir"

Kulübe emeği geçen Mecnun Otyakmaz başta olmak üzere tüm yöneticiler ile taraftarlara teşekkür eden Eken, büyük kulüp olan Sivasspor'un büyük aile sayesinde ayakta durduğunu vurguladı.

Yaşanan başarısızlığı tüm boyutlarıyla değerlendirdiklerini ve üzerine düşen sorumluluğu samimiyetle kabul ettiğini ifade eden Eken, şunları kaydetti:

"Hayatım boyunca başarısızlıklarımda başkasını suçlamadım, şimdi de suçlamıyorum. Çünkü bu, karakterime ters düşer. Sivasspor'umuzun geleceği için herkesin taşın altına elini koyması gerektiğine inanıyorum. Bu görevler kimsenin tekelinde değildir. Ancak ne yazık ki belirli bir kesim tarafından sosyal medyada 'Sivasspor'u başkasına teslim etmezler, başka bir yönetimin gelmesine izin vermezler' gibi yanlış ve zararlı bir algı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Oysa biz, kulübümüzü daha ileri taşıyacak her iyi niyetli yapıya kapımızı sonuna kadar açmaya hazırız."

"Görevi bırakmak kolay olanıdır"

Eken, bu süreçte kulübün geleceğini önceleyerek, emek vermiş paydaşlarla istişarelerde bulunduklarını belirterek, bu kapsamda, kulübü devralmak isteyen iş insanlarıyla şeffaf görüşmeler gerçekleştirdiklerini aktardı.

Görüştükleri adayların, kulübün ihtiyaç duyduğu bütçeyi karşılayamayacaklarını ifade ederek kendilerine destek sözü verdiklerini anlatan Eken, gelecek süreçte ciddi ve yapıcı taleplere açık olduklarını bildirdi.

Eken, şu görüşleri paylaştı:

"İstifa çağrısı yapan kıymetli hemşehrilerimize şunu içtenlikle söylemek isterim, görevi bırakmak kolay olandır. Ancak bu kulübü böylesine zor bir dönemde sahipsiz bırakmak bize yakışmazdı. Biz, görevimizi layıkıyla devredebilmenin yollarını arıyoruz. Bu bizim yöneticilik değil, Sivasspor'umuza olan sevgimizin bir gereğidir. Sosyal medya ve bazı mecralarda kulübümüzün borçları hakkında gerçeği yansıtmayan iddialar yer almaktadır. Bu iddialar, hem camiamızı hem de itibarımızı zedelemektedir. Sivasspor'umuz, Türk futbolunda mali disiplin ve bütçe yönetimiyle örnek gösterilen kulüplerden biridir. Taraftarlarımız bu konuda içi rahat olsun."

"Takımımıza her zamankinden daha güçlü bir şekilde sahip çıkmamız gerekiyor"

Eken, yeni bir sezonun ve TFF 1. Lig'de zorlu bir maratonun kendilerini beklediğine değinerek, bu süreci daha önce yaşadıklarını ve başarıyla tamamladıklarını anımsattı.

2016-2017 sezonunda söylenilen "Bir arkadaşa bakıp çıkacağız." sözünü hatırlatan Eken, inanç, birlik ve mücadele ruhuyla yeniden Süper Lig'e dönmek istediklerini vurguladı.

Kongre kararı alındı

Başarının şehrin el birliğiyle mümkün olacağına değinen Eken, "Bizler bu görevde olalım ya da olmayalım bürokratlarımızın, iş insanlarımızın ve elbette en büyük gücümüz olan taraftarlarımızın, takımımıza her zamankinden daha güçlü bir şekilde sahip çıkması gerekiyor." dedi.

Eken, kulübün geleceğini sağlıklı şekilde şekillendirmek adına sezon sonunda olağanüstü genel kurul kararı aldıklarını da aktararak, "Kongreye kadar görevimizin başındayız. Ancak tüm planlamamız, takımımızın geleceğini güvence altına almak üzerinedir." ifadelerini kullandı.


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