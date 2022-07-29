Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Maccabi Netanya ile karşı karşıya geldi.



İstanbul'daki 1-1'lik ilk maçın rövanşında İsrail'de oynanan karşılaşmayı temsilcimiz 1-0'lık skorla kazandı. Karşılaşmada Medipol Başakşehir'e galibiyeti ve turu getiren golü 10. dakikada Youssouf Ndayishimiye kaydetti. 23 yaşındaki futbolcu, bu golüyle Avrupa'daki ilk golünü attı.



Başakşehir, bu sonucun ardından UEFA Konferans Ligi'nde 3. ön eleme turuna yükseldi. Başakşehir, bu turda ise İzlanda ekibi Breidablik ile karşılaşacak. Temsilcimiz, ilk maçı 4 Ağustos'ta deplasmanda, rövanşı 11 Ağustos'tan İstanbul'da oynayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



10. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Lima'nın sağ taraftan kullandığı kornerde altıpas önüne gelen topa iyi yükselen Ndayishimiye kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı köşeden ağlara yolladı: 0-1



23. dakikada ev sahibi takım beraberliğe yaklaştı. Itzhak'ın Medipol Başakşehir ceza sahasına gönderdiği yüksek top savunmadan sekti ve Twumasi'nin önünde kaldı. Twumasi'nin penaltı noktası önünden sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.



Karşılaşmanın ilk yarısı, Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





52. dakikada Medipol Başakşehir, ikinci golüne yaklaştı. Okaka ile duvar pası yapan Münir, ceza sahasına girdi. Münir'in aşırtma vuruşunda top, kaleci Nitzan'dan döndü. Yükseklik kazanan topa önce Mahmut, ardından Münir vurdu, kalesine hızlı dönen Nitzan meşin yuvarlağı kontrol etti.



56. dakikada ev sahibi ekip etkili geldi. Hartherz'in sol kanattan yaptığı ortada Itzhak altıpas önünde topa kafayı vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarıya çıktı.



90+2. dakikada Medipol Başakşehir'in sağ kanattan gelişen atağında Deniz'den aldığı pasla sağ taraftan ceza sahasına giren Mahmut, uygun pozisyondaki Crivelli'ye ortasını yaptı. Crivelli'nin sert kafa vuruşunda, kaleci Nitzan son anda topu çeldi. Boşta kalan meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.



90+6. dakikada Maccabi Netanya'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Başakşehir ceza sahasında oluşan karambolde Itzhak kafayı vurdu, üst direğe de çarpan top auta gitti.



Mücadeleyi Medipol Başakşehir, 1-0 galip tamamladı.



Stat: Netanya



Hakemler: Dario Bel, Marjan Tomas, Kruno Saric (Hırvatistan)



Maccabi Netanya: Nitzan, Konstantini (Dk. 82 Jaber), Shlomo, Sade, Hartherz, Karzev, Avraham (Dk. 58 Berkovits), Takang (Dk. 68 Ashkenazi), Berko (Dk. 58 Zlatanovic), Twumasi, Itzhak



Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara (Dk. 63 Ömer Ali Şahiner), Ndayishimiye, Duarte, Lima, Mahmut Tekdemir, Biglia, Serdar Gürler (Dk. 70 Szysz), Aleksic (Dk. 81 Deniz Türüç), Münir (Dk. 71 Berkay Özcan), Okaka (Dk. 81 Crivelli)



Gol: Dk. 10 Ndayishimiye (Medipol Başakşehir)



Sarı kartlar: Dk. 18 Lima, Dk. 36 Volkan Babacan (Medipol Başakşehir), Dk. 68 Sade (Maccabi Netanya)





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