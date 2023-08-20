Trendyol 1. Lig 2. hafta maçında Fatih Karagümrük, deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaştı.



Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçı Karagümrük 2-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Ryan Mendes ve 30. dakikada Muhammed Şengezer(K.K.) kaydetti.



Emre Belözoğlu'nun takımı Başakşehir, ligdeki 2. maçından da mağlubiyetle ayrıldı. Karagümrük de Beşiktaş mağlubiyetinden sonra ilk galibiyetini aldı.



KARAGÜMRÜK HİÇ YENİLMEDİ



Karagümrük, Başakşehir'e karşı çıktığı son 7 maçta 5 galibiyet aldı, hiç yenilmedi.



Bu sonuçla, Karagümrük puanını 3'e çıkardı. Başakşehir ise 0 puanla son sırada kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Başakşehir, Fenerbahçe deplasmanına gidecek. Karagümrük ise Ankaragücü'nü konuk edecek.



AİLE TRİBÜNÜ HAYATA GEÇTİ



Başakşehir, Başakşehir Belediyesi ile gerçekleştirdiği iş birliğinde "Başakşehirli Aile Tribünü" projesine hayata geçirdi.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre Başakşehir Fatih Terim Stadı Batı Tribünü A Blok'ta "Baykuş Yuvası" olarak isimlendirilen bölge, 0-6 yaş arası çocukların kendilerine ayrılmış oyun ve eğlence alanında vakit geçirip eğlenirken ailelerin de maç izleyecekleri bir alan olarak yeniden tasarlandı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



6. dakikada konuk takım öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Rohden'in pasıyla çaprazdan ceza sahasına giren Mendes, bekletmeden vuruşunu yaptı. Kaleci Muhammed'in müdahale ettiği meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.



20. dakikada Mendes'in soldan kullandığı kornerde savunmanın uzaklaştıramadığı top son olarak penaltı noktası gerisindeki Ceccherini'de kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.



30. dakikada kırmızı-siyahlılar farkı 2'ye çıkardı. Rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan Adnan Uğur, Edgar Ie'den sıyrıldıktan sonra ceza sahası yayına kadar sokuldu. Bu oyuncunun sol çaprazdan şutunda kaleci Muhammed'in müdahale ettiği meşin yuvarlak önde direğe sonra yeniden Muhammed'e çarparak ağlara gitti: 0-2.



39. dakikada Pelkas'ın soldan kullandığı serbest vuruşta oyuna yeni giren Keny, altıpas önünden yükseldi. Bu oyuncunun kafayla vurduğu top kaleci Dituro'da kaldı.



45+1. dakikada Şener'in uzun pasında soldan hareketlenen Serdar Gürler, son çizgide topu kontrol ettikten sonra ceza sahasına girdi. Açısını düzelten Serdar, yerden bir şut çıkardı. Kaleci Dituro'yu geçen meşin yuvarlağı savunmadaki Ceccherini çizgi üzerinde kornere attı.



Müsabakanın ilk yarısı 2-0 konuk takımın üstünlüğüyle sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)



