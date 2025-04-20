Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında RAMS Başakşehir, Gaziantep FK'yi konuk etti



Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi 2-1 kazandı.



Karşılaşmada ilk golü, 9. dakikada Gaziantep FK'den David Okereke kaydetti.



Başakşehir'de Krzysztof Piatek, 42. dakikada kullandığı penaltıyı gole çevirdi ve skoru 1-1'e getirdi.



İlk yarı bitmeden 45+4. dakikada ise Başakşehir, Ivan Brnic'in golüyle 2-1 öne geçti.



Mücadelede başka gol sesi çıkmazken, Başakşehir'in golcüsü Piatek, rakibine yaptığı müdahale sonrası 88. dakikada direkt kırmızı kart gördü ve oyundan atıldı.



90+7. dakikada ise Gaziantep FK'de Kacper Kozlowski üst üste gördüğü sarı kartlar sonrası kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.



Bu sonuçla birlikte üst üste 4. maçını kazanan Başakşehir, puanını 48'e yükseltti ve 6. sıraya yerleşti. Gaziantep FK ise 42 puanda kaldı.



Gelecek hafta Başakşehir, Göztepe'ye konuk olacak. Gaziantep FK ise Fenerbahçe'yi konuk edecek.

FENERBAHÇE MAÇINDA YOKLAR



Öte yandan Süper Lig'de Başakşehir deplasmanına çıkan Gaziantep FK'ye Fenerbahçe maçı öncesi 3 kötü haber birden geldi.



Maçın 53. dakikasında kırmızı kart gören teknik direktör Selçuk İnan, gelecek hafta konuk edecekleri Fenerbahçe karşılaşmasında takımının başında olamayacak.



Ayrıca Gaziantep FK'de 55. dakikada sarı kart gören David Okereke ve 90+7. dakikada üst üste iki sarı kart sonrası kırmızı kart gören Kacper Kozlowski de cezalı duruma düştü ve Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında oynanan RAMS Başakşehir-Gaziantep FK maçının ilk yarısı, ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.



5. dakikada Ogün Özçiçek'in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Sorescu, Operi'yi geçtikten sonra çaprazdan şutunu çıkardı. Kaleci Muhammed Şengezer gole izin vermedi.



9. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Orta sahada Crespo'ya yaptığı pres sonucunda topun sahibi olan Ogün Özçiçek, pasını Halil Dervişoğlu'na verdi. Halil, meşin yuvarlağı ceza sahası sağ çaprazındaki Okereke ile buluşturdu. Bu oyuncu, yaptığı şık vuruşla topu filelere gönderdi: 0-1.



16. dakikada Crespo'nun pasında topla buluşan Ömer Ali Şahiner'in ceza sahası sağ çaprazından çıkardığı sert şutta kaleci Dioudis, meşin yuvarlağı kornere çeldi.



24. dakikada Başakşehir'in kaydettiği gol, yapılan VAR incelemesinin ardından geçersiz sayıldı. Sağ çaprazda ceza sahası çizgisi civarında kazanılan serbest atışta Berat Özdemir, pasını yerden Yusuf Sarı'ya verdi. Bu oyuncunun sert vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu. VAR odasının uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki monitörden izleyen hakem Zorbay Küçük, Duarte'nin kaleci Dioudis'in görüş açısını kapattığına karar vererek ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.



37. dakikada Crespo, ceza sahası içinde son çizgi yakınında Ogün Özçiçek ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. VAR hakemlerinin uyarısı üzerine pozisyonu monitörden izleyen hakem Zorbay Küçük, Ogün'ün Crespo'ya faul yaptığı gerekçesiyle penaltı kararı verdi. 41'inci dakikada penaltıyı kullanan Piatek, kaleci Dioudis ile meşin yuvarlağı ters köşelere gönderdi: 1-1.



45+4. dakikada RAMS Başakşehir öne geçti. Ömer Ali Şahiner'in ceza sahası içinin sağından son çizgi yakınından ortasında kaleci Dioudis'in de dokunduğu top, arka direkte Brnic'in önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1.



Başakşehir, soyunma odasına 2-1 üstün gitti.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında ağırladığı Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti.



62. dakikada Başakşehir, üçüncü gole yaklaştı. Kemen'in pasında topu şık bir şekilde önüne alan ve soldan ceza sahasına giren Crespo'nun kaleci Dioudis ile karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.



69. dakikada Kozlowski'nin uzak mesafeden şutunda kaleci Muhammed Şengezer'in çeldiği meşin yuvarlak önce üst, sonra da yan direğe çarptı. Muhammed, iki direğe de çarpan topu kontrol etti.



Kalan bölümde iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve Başakşehir, sahadan 2-1 galip ayrıldı.



Stat: Başakşehir Fatih Terim



Hakemler: Zorbay Küçük, Bahtiyar Birinci, Erkan Akbulut



RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Ba, Duarte, Operi, Berat Özdemir, Yusuf Sarı, Crespo, Kemen, Brnic, Piatek



Gaziantep FK: Dioudis, Mbakata, Semih Güler, Bruno Viana, Sorescu, Ogün Özçiçek, Ndiaye, Okereke, Kozlowski, Maxim, Halil Dervişoğlu



Goller: Dk. 9 Okereke (Gaziantep FK), Dk. 41 Piatek (Penaltıdan), Dk. 45+4 Brnic (RAMS Başakşehir)



Sarı kartlar: Dk. 19 Maxim, Dk. 40 Bruno Viana (Gaziantep FK), Dk. 45 Operi (RAMS Başakşehir)















