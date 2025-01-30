Başakşehir'de Ebosele için geri sayım!

Başakşehir, Galatasaray'ın da gündemine gelen Festy Ebosele ile anlaşma sağladı.

Haber; NTV, Fotoğraf; Imago
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Başakşehir'de Ebosele için geri sayım!
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30 Ocak 2025 10:54
Son güncelleme 30 Ocak 2025 12:25
Başakşehir, kadrosunu Festy Ebosele ile güçlendirmeye hazırlanıyor.

İstanbul temsilcisi, bonservisi Udinese'de bulunan 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu ile anlaşma sağladı. Başakşehir'in Ebosele transferini kısa süre içerisinde resmiyete dökmesi bekleniyor.

İtalyan basınından Di Marzio, Galatasaray'ın da geçtiğimiz günlerde Festy Ebosele için teklif yaptığını ancak bu teklifin kabul edilmediğini duyurmuştu.

Bu sezon Udinese'de Watford'a kiralanan Ebosele, İngiliz ekibinde çıktığı 19 maçta 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

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