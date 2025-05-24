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Başakşehir, Adana Demirspor'u ağırlayacak

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 25 Mayıs Pazar günü Adana Demirspor'u konuk edecek.

calendar 24 Mayıs 2025 14:38 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2025 14:42
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Başakşehir, Adana Demirspor'u ağırlayacak
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Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Gürcan Hasova yönetecek.

Süper Lig'de oynadığı 34 maçta 16 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşayan turuncu-lacivertliler, 54 puanla 5. sırada bulunuyor. Geçen hafta Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup eden Çağdaş Atan yönetimindeki takım, Avrupa kupalarına katılmayı garantiledi.

Bu sezon 12 puan cezası alan ve küme düşmesi kesinleşen Adana Demirspor ise 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 28 yenilgi sonucunda -2 puanla 19. ve son sırada yer alıyor.

Ligin ilk yarısında iki takım arasında oynanan müsabakayı Başakşehir, 1-0 kazanmıştı.


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