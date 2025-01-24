Başakşehir, 3 eksikle Alanya deplasmanında

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında cumartesi günü Corendon Alanyaspor'a konuk olacak.



GAİN Park'ta oynanacak müsabaka, saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Emre Kargın yönetecek.



Süper Lig'de çıktığı 19 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 yenilgi yaşayan Başakşehir, 29 puanla 7. sırada yer aldı.



Ligin geride kalan bölümünde hanesine 22 puan yazdıran Alanyaspor ise haftaya 11. basamakta girdi.



Başakşehir'de 3 eksik



RAMS Başakşehir'de 3 futbolcu, Alanyaspor karşısında forma giyemeyecek.



Sarı kart cezalısı Onur Ergün ile sakatlıkları bulunan Leo Duarte ve yeni transfer Christopher Operi, karşılaşmada görev yapamayacak.



Turuncu-lacivertli ekipte Polonyalı santrfor Krzysztof Piatek, sarı kart cezasını tamamladı. Bu sezon Süper Lig'de 13 gole imza atan Piatek, teknik direktör Çağdaş Atan'ın şans vermesi halinde takımdaki yerini alabilecek.



İki takım arasında 18. randevu



RAMS Başakşehir ile Corendon Alanyaspor, Süper Lig'de 18. kez karşı karşıya gelecek.



İki takım arasında 2016-2017 sezonundan bu yana oynanan 17 maçın 7'sini Başakşehir, 5'ini Alanyaspor kazandı. Beş müsabaka da beraberlikle sonuçlandı.



Söz konusu karşılaşmalarda turuncu-lacivertliler 24 kez fileleri havalandırdı, Akdeniz temsilcisi ise 20 gol kaydetti.



Başakşehir, ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadelede Alanyaspor'u 4-2 mağlup etti.







