NBA'in efsane oyuncusu Charles Barkley, NBA'in Jontay Porter'ı ömür boyu men etmiş olmak yerine beş yıl uzaklaştırma cezası vermesini daha doğru bulduğunu söyledi.



SiriusXM NBA Radio'da konuşan Barkley, NBA'in Porter'a ömür boyu men cezası verme kararıyla ilgili düşüncelerini dile getirerek, ligin bunun yerine beş yıllık bir uzaklaştırma kararı vermesini daha doğru bulduğunu belirtti.



Ömür boyu yasağın ardındaki mantığı anlamasına rağmen Barkley, Porter'ın genç yaşını vurguladı ve kendisine hatalarından ders alıp gelişmesi için bir fırsat daha verilmesi gerektiğini savundu:



"Keşke öyle olsaydı, çünkü o daha küçük bir çocuk. Ama şunu da açıklığa kavuşturmak isterim, bunu neden yaptıklarını anlıyorum ve haklılar da. Fakat keşke ona bir şans daha vermek için beş yıllık bir ceza falan verselerdi.



Dediğim gibi, durumu anlıyorum ve konuyla ilgili farklı görüşler dile getiriyorum. Fakat daha yaşı çok genç. Tarihin en iyi kolej futbolu koçu Nick Saban bir keresinde bununla ilgili bir şeyler söylemişti.



Demişti ki, 'Evet, çocuklar hata yaptıktan sonra onlara ikinci bir şans verdiğimde herkes üzerime geliyor. Ama ne yapmamı bekliyorsunuz? Onları çöpe atıp hayatlarının geri kalanında başarılar mı dileyeyim?'



Ve ona her zaman büyük hayranlık duyduğumu söylemişimdir. Çünkü hepimiz genç ve aptalken bazı hatalar yaptık. O da bir çocuğu tek hatasından ötürü bir kenara atmıyor ve yalnızca hak ettiği cezayı verip, sonrasında ikinci bir şans tanıyor."



Soruşturma, Porter'ın çeşitli NBA maçlarına toplam 76.059 dolar ödeme ve 21.965 dolar net kazançla bahis oynadığını ortaya çıkarmıştı. Bu bahislerden üçü, Raptors forması giyen Porter'ın kendi takımının kaybedeceğine dair girdiği bahisleri de içeriyordu.





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