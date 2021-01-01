Barkley: "Bulls, bu yıl playoff yapamazsa şaşırırım!"

Hall of Fame oyuncu Charles Barkley, NBA'de ölü sezon dönemini en iyi geçiren takımın Chicago Bulls olduğunu söyledi.



Bu yaz döneminde Lonzo Ball, DeMar DeRozan ve Alex Caruso gibi bazı isimlerle anlaşan Bulls için genel kanı, ekibin 2020-21 sezonundan daha iyi bir sezon geçirmek üzere olduğu şeklindeydi.



Yakın tarihli bir röportajda Barkley, Bulls yönetimini yaz dönemindeki hamleleri dolayısıyla takdir ederek, ekibin playoff şansını yükselttiğini açıkladı:



"Playofflara kalmazlarsa şok olurum. Bunu öylesine söylemiyorum. Chicago Bulls'un, NBA'de ölü sezon dönemini en iyi geçiren takım olduğunu söylemek doğru olur."



Bulls, geçtiğimiz dört yıl boyunca playofflara kalamamıştı.



