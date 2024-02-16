Barcelona'nın, Gavi konusunda tavizi yok

Barcelona, Paris Saint-Germain'in yakından takip ettiği Gavi için net kararını verdi.



Marca'ya göre Barcelona, PSG'nin Gavi'ye olan ilgisi hakkında hiçbir şey bilmiyor ve bu konuda gayriresmi veya resmi bir temas veya mesaj olmadı.



CİDDİYE BİLE ALNIMIYOR



Habere göre; Barça yönetimi PSG'nin Gavi'ye olan ilgisini ciddiye bile almıyor ve Gavi dokunulmaz oyunculardan biri olarak görülüyor, Takımın temel bir parçası ve gelecekte Barça'nın kaptanlarından biri olarak görülüyor. Bu bağlamda, Gavi'nin satılması seçeneği düşünülmüyor. Ayrıca Gavi'nin Barça'ya son derece bağlı olduğu da herkes tarafından biliniyor.



1 MİLYAR EURO MADDESİ



Eylül ayında orta saha oyuncusu sözleşmesini Haziran 2026'ya kadar uzattı ve sözleşmesinde 1 milyar euro serbest kalma bedeli bulunuyor



Kasım ayından bu yana çapraz bağ sakatlığını atlatmaya çalışan 19 yaşındaki Gavi, bu sezon 15 maçta oynadı ve iki gol attı.



