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Barcelona, Messi olmadan İtalya'dan 1 puanla döndü

Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde Lionel Messi'den yoksun çıktığı maçta Inter ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Kaynak: Sporx.com
Barcelona, Messi olmadan İtalya'dan 1 puanla döndü
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07 Kasım 2018 00:59
Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Barcelona ve Inter, San Siro'da karşı karşıya geldiler. Barcelona, Lionel Messi'den yoksun çıktığı maçta Inter ile 1-1 berabere kaldı.

Barcelona, oyuna 81. dakikada giren Malcom'un 83'te attığı golle öne geçerken Inter'de kaptan Mauro Icardi, 87'de skoru eşitledi ve maç 1-1 sona erdi.

2 MAÇTA 1 PUAN YETİYOR

Barcelona, 4 maç sonunda puanını 10 yaparken gruptan çıkma yolunda büyük bir avantaj elde etti. Barça, kalan 2 maçta 1 puan alsa bile adını son 16 turuna yazdıracak. Inter ise 7 puanla 2. sıradaki yerini korudu.

 

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