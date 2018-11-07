Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Barcelona ve Inter, San Siro'da karşı karşıya geldiler. Barcelona, Lionel Messi'den yoksun çıktığı maçta Inter ile 1-1 berabere kaldı.
Barcelona, oyuna 81. dakikada giren Malcom'un 83'te attığı golle öne geçerken Inter'de kaptan Mauro Icardi, 87'de skoru eşitledi ve maç 1-1 sona erdi.
2 MAÇTA 1 PUAN YETİYOR
Barcelona, 4 maç sonunda puanını 10 yaparken gruptan çıkma yolunda büyük bir avantaj elde etti. Barça, kalan 2 maçta 1 puan alsa bile adını son 16 turuna yazdıracak. Inter ise 7 puanla 2. sıradaki yerini korudu.
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Barcelona, oyuna 81. dakikada giren Malcom'un 83'te attığı golle öne geçerken Inter'de kaptan Mauro Icardi, 87'de skoru eşitledi ve maç 1-1 sona erdi.
2 MAÇTA 1 PUAN YETİYOR
Barcelona, 4 maç sonunda puanını 10 yaparken gruptan çıkma yolunda büyük bir avantaj elde etti. Barça, kalan 2 maçta 1 puan alsa bile adını son 16 turuna yazdıracak. Inter ise 7 puanla 2. sıradaki yerini korudu.
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