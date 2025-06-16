16 Haziran
Chelsea-Los Angeles FC
1-0DA
17 Haziran
Boca Juniors-Benfica
01:00
17 Haziran
Flamengo-Esperance
04:00
16 Haziran
Drogheda Utd-Shamrock
1-165'
16 Haziran
St. Patrick's Athletic-Shelbourne
0-164'

Barcelona'dan Rafael Leao için takas planı!

Barcelona, Ronald Araujo'yu takasta kullanarak Milan'dan Rafael Leao'yu renklerine bağlamak istiyor.

calendar 16 Haziran 2025 21:33
Haber: Sporx.com dış haberler
Barcelona'dan Rafael Leao için takas planı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



İtalya Serie A devi Milan'daki geleceği merak konusu olan Rafael Leao hakkında çarpıcı bir transfer gerçeği ortaya çıktı.

Mundo Deportivo'nun haberine göre; Barcelona, stoper oyuncusu Ronald Araujo'yu takasta kullanarak Portekizli hücumcuyu kadrosuna katmak istiyor

MILAN'IN KARARI NET


Kırmızı-siyahlı takımın ise oyuncuyu kaybetmek istemediği ve sadece nakit şekilde 100 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında ayrılığı onaylayacağı öğrenildi.

Öte yandan Milan, daha önce Bayern Münih'in yaptığı, Kim Min-jae veya Leon Goretzka gibi üst düzey isimlerin olduğu takas teklifini reddetmişti.

GEÇEN SEZONKİ KARNESİ

26 yaşındaki sol kanat oyuncusu, 2024/25 sezonunda Milan formasıyla tüm kulvarlarda 50 maça çıktı. İtalyan ekibiyle üç yıl daha sözleşmesi bulunan Leao, bu maçlarda 12 gol atıp 13 asist yaparak takımına önemli katkı sağladı.


>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.