Barcelona'dan Rafael Leao için takas planı!

İtalya Serie A devi Milan'daki geleceği merak konusu olan Rafael Leao hakkında çarpıcı bir transfer gerçeği ortaya çıktı.Mundo Deportivo'nun haberine göre; Barcelona, stoper oyuncusu Ronald Araujo'yu takasta kullanarak Portekizli hücumcuyu kadrosuna katmak istiyorKırmızı-siyahlı takımın ise oyuncuyu kaybetmek istemediği ve sadece nakit şekilde 100 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında ayrılığı onaylayacağı öğrenildi.Öte yandan Milan, daha önce Bayern Münih'in yaptığı, Kim Min-jae veya Leon Goretzka gibi üst düzey isimlerin olduğu takas teklifini reddetmişti.26 yaşındaki sol kanat oyuncusu, 2024/25 sezonunda Milan formasıyla tüm kulvarlarda 50 maça çıktı. İtalyan ekibiyle üç yıl daha sözleşmesi bulunan Leao, bu maçlarda 12 gol atıp 13 asist yaparak takımına önemli katkı sağladı.