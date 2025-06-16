Barcelona'dan Rafael Leao için takas planı!

İtalya Serie A devi Milan'daki geleceği merak konusu olan Rafael Leao hakkında çarpıcı bir transfer gerçeği ortaya çıktı.
Mundo Deportivo'nun haberine göre; Barcelona, stoper oyuncusu Ronald Araujo'yu takasta kullanarak Portekizli hücumcuyu kadrosuna katmak istiyor
MILAN'IN KARARI NET
Kırmızı-siyahlı takımın ise oyuncuyu kaybetmek istemediği ve sadece nakit şekilde 100 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında ayrılığı onaylayacağı öğrenildi.
Öte yandan Milan, daha önce Bayern Münih'in yaptığı, Kim Min-jae veya Leon Goretzka gibi üst düzey isimlerin olduğu takas teklifini reddetmişti.
GEÇEN SEZONKİ KARNESİ
26 yaşındaki sol kanat oyuncusu, 2024/25 sezonunda Milan formasıyla tüm kulvarlarda 50 maça çıktı. İtalyan ekibiyle üç yıl daha sözleşmesi bulunan Leao, bu maçlarda 12 gol atıp 13 asist yaparak takımına önemli katkı sağladı.
Mundo Deportivo'nun haberine göre; Barcelona, stoper oyuncusu Ronald Araujo'yu takasta kullanarak Portekizli hücumcuyu kadrosuna katmak istiyor
MILAN'IN KARARI NET
Kırmızı-siyahlı takımın ise oyuncuyu kaybetmek istemediği ve sadece nakit şekilde 100 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında ayrılığı onaylayacağı öğrenildi.
Öte yandan Milan, daha önce Bayern Münih'in yaptığı, Kim Min-jae veya Leon Goretzka gibi üst düzey isimlerin olduğu takas teklifini reddetmişti.
GEÇEN SEZONKİ KARNESİ
26 yaşındaki sol kanat oyuncusu, 2024/25 sezonunda Milan formasıyla tüm kulvarlarda 50 maça çıktı. İtalyan ekibiyle üç yıl daha sözleşmesi bulunan Leao, bu maçlarda 12 gol atıp 13 asist yaparak takımına önemli katkı sağladı.
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