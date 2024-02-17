Barcelona'da favori Roberto De Zerbi

Xavi'nin Barcelona'dan ayrılacağını açıklamasının ardından yeni teknik direktör iddiları gündeme gelmeye başladı.



As'ta yer alan habere göre; Barcelona, Xavi'den sonra takımın başına Roberto De Zerbi'yi getirmek istiyor.



Başkan Joan Laporta ve sportif direktör Deco'nun gelecek sezondan itibaren İtalyan teknik adamda karar kıldığı belirtildi.



10 MİLYONLUK MADDE ENGEL



Roberto De Zerbi'nin Brighton ile Haziran 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Şimdilik Barcelona için tek engelin 10 milyon euro'luk çıkış maddesinin olduğu ifade edildi.



Öte yandan Katalan devinin İtalyan çalıştırıcının menajerine bu çıkış maddesini kaldırmaları hakinde 1 Temmuz'dan itibaren takımın başına geçebileceğininin garantisini verdiği kaydedildi.



