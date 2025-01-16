Bandırmaspor'dan savunmaya takviye

Bandırmaspor, sağ bek Hakan Bilgiç ile anlaşma sağladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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Bandırmaspor'dan savunmaya takviye
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16 Ocak 2025 23:41
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor, sağ bek Hakan Bilgiç ile anlaşma sağladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 32 yaşındaki oyuncuyla opsiyonlu olarak 1,5 yıllığına anlaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, 296 maçta 12 gol ve 15 asisti bulunan Hakan Bilgiç'in, en son Boluspor'da forma giydiği hatırlatıldı.

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