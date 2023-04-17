Bandırma'da çılgın maç sonu!

Bandırmaspor ile Sakaryaspor arasında oynanan maçın son dakikaları büyük bir heyecana sahne oldu. Sakaryaspor, 90+1'de 2-2'lik eşitliği yakaladı. Bandırmaspor, 90+2'de attığı golle karşılaşmayı 3-2 kazandı.

Haber; Sporx.com
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Bandırma'da çılgın maç sonu!
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17 Nisan 2023 18:01
Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında Bandırmaspor ile Sakaryaspor ile karşı karşıya geldi. Bandırma 17 Eylül Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 3-2'lik skorla kazandı.

Bandırmaspor 27. dakikada Ivan Saponjic ve 36. dakikada Sergen Piçinciol attığı gollerle 2-0 öne geçti. Sakaryaspor, bu gollere 62. dakikada Isaac Donkor ve 90+1. dakikada Ümit Kurt ile cevap verdi. Bandırmaspor, 2-2'lik skorun ardından bir kez daha öne geçti. Balıkesir temsilcisi 90+2'de Samuel Tetteh'in attığı golle sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Bandırmaspor, ligde üst üste 3. maçını da kazandı ve 50 puana yükseldi. Üst üste ikinci maçından da mağlubiyetle ayrılan Sakaryaspor, 55 puanda kaldı.

Bandırmaspor, ligde gelecek hafta Erzurumspor FK'yı ağırlayacak. Sakaryaspor, Boluspor'u misafir edecek.

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