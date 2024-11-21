Balıkesirspor'da Veyis Kanber'le yollar ayrıldı

Balıkesirspor'da teknik direktör Veyis Kanber ve ekibiyle yollar ayrıldı.

Haber; DHA, Fotoğraf; Twitter
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Balıkesirspor'da Veyis Kanber'le yollar ayrıldı
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21 Kasım 2024 14:50
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Balıkesirspor'da teknik direktör Veyis Kanber ve ekibiyle yollar resmen ayrıldı.

Sıralamada 17 puanla 8'inci basamakta yer alan kırmızı-beyazlılardan yapılan resmi açıklamada, "Teknik Direktör Veyis Kanber ve ekibiyle karşılıklı görüş alışverişine varılarak sözleşmemiz fesih edilmiştir. Veyis Kanber ve ekibine takımımıza olan katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi. 31 Ekim 2024 tarihinde deneyimli çalıştırıcı Levent Eriş'in yerine göreve getirilen Kanber, Balıkesirspor'la çıktığı 3 maçta 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.

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