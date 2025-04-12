Bahreyn'de pole Piastri'nin

Oscar Piastri, Bahreyn'de pole pozisyonunu elde etmeyi başardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Bahreyn'de pole Piastri'nin
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12 Nisan 2025 20:16
Son güncelleme 12 Nisan 2025 21:57
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 4. yarışı Bahreyn Grand Prix'sine McLaren takımının Avustralyalı pilotu Oscar Piastri ilk sıradan başlayacak.

Bahreyn'de aynı adı taşıyan 5,4 kilometrelik pistte 57 tur üzerinden düzenlenecek yarışın sıralama turlarında Piastri, 1 dakika 29.841 saniyelik derecesiyle ilk cebe yerleşti.

Piastri'nin 0.168 saniye arkasındaki Mercedes pilotu George Russell ikinci, 0.334 saniye gerisinde Ferrari sürücüsü Charles Leclerc ise üçüncü sırayı aldı.

Bahreyn Grand Prix'si pazar günü TSİ 18.00'de başlayacak.

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