Bahçeşehir, BKT Eurocup'ta Wolves'ı ağırlayacak

Bahçeşehir Koleji, BKT Eurocup'ta 4 Aralık Çarşamba günü Wolves'ı ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bahçeşehir, BKT Eurocup'ta Wolves'ı ağırlayacak
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03 Aralık 2024 13:13
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Eurocup'ta A Grubu 10. hafta maçında 4 Aralık Çarşamba günü Litvanya'nın Wolves takımını konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmada hava atışı saat 19.00'da yapılacak.

Grup lideri Bahçeşehir Koleji, A Grubu'nda oynadığı 9 karşılaşmada sadece 1 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. Kırmızı-lacivertliler, organizasyonda son 6 maçını da kazanma başarısı gösterdi.

Litvanya temsilcisi ise grupta oynadığı 9 müsabakada 5 galibiyet aldı. Wolves, A Grubu'nda averajla 5. sırada yer alıyor.

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