Bahçeşehir, BKT Eurocup'ta Wolves'ı ağırlayacak

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Eurocup'ta A Grubu 10. hafta maçında 4 Aralık Çarşamba günü Litvanya'nın Wolves takımını konuk edecek.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmada hava atışı saat 19.00'da yapılacak.
Grup lideri Bahçeşehir Koleji, A Grubu'nda oynadığı 9 karşılaşmada sadece 1 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. Kırmızı-lacivertliler, organizasyonda son 6 maçını da kazanma başarısı gösterdi.
Litvanya temsilcisi ise grupta oynadığı 9 müsabakada 5 galibiyet aldı. Wolves, A Grubu'nda averajla 5. sırada yer alıyor.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmada hava atışı saat 19.00'da yapılacak.
Grup lideri Bahçeşehir Koleji, A Grubu'nda oynadığı 9 karşılaşmada sadece 1 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. Kırmızı-lacivertliler, organizasyonda son 6 maçını da kazanma başarısı gösterdi.
Litvanya temsilcisi ise grupta oynadığı 9 müsabakada 5 galibiyet aldı. Wolves, A Grubu'nda averajla 5. sırada yer alıyor.