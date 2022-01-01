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Ayo Dosunmu, bu posterle son noktayı koydu!

Chicago Bulls çaylağı Ayo Dosunmu, Indiana Pacers çaylağı Terry Taylor'ı posterleyerek galibiyette son noktayı koyan basketi bulmuş oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Chicago Bulls çaylağı Ayo Dosunmu, Indiana Pacers çaylağı Terry Taylor'ı posterleyerek galibiyette son noktayı koyan basketi bulmuş oldu.

Dün gece Bulls, Nikola Vucevic'in 36 sayı ve 17 ribaundlık performansıyla Pacers karşısında deplasmanda 122-115'lik galibiyete ulaşsa da, son sözü söyleyen Dosunmu oldu.

Bulls çaylağı, bitime 20 saniye kala Chicago 118-115 öndeyken potaya gitti ve Taylor'ın üzerinden smacı vurarak, galibiyette skoru belirleyen basketi buldu.

Maçı 15 sayı ve 14 asistle tamamlayan Dosunmu, bu sezon NBA'de çaylaklar arasında asist rekorunu da egale etti.


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