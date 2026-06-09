Aykut Kocaman, orta sahaya transfer istemiyor!

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım, yeniden başkanlık görevine seçildi. Aziz Yıldırım ile birlikte Aykut Kocaman'ın da teknik direktörlük görevine dönmesi bekleniyor.
Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe için transfer planlaması da ortaya çıkmaya başladı.
Fenerbahçe, transferde öncelikli olarak hücum ve savunma takviye yapmayı planlıyor. Aykut Kocaman, orta sahaya transfer planlamıyor.
Aykut Kocaman'ın orta sahadaki oyuncu grubundan çok memnun olduğu ve bu bölgeye takviye planlanmadığı öğrenildi.
61 yaşındaki teknik adam, Brezilya'dan Atletico Minerio ile adı geçen Fred'in geleceğiyle ilgili de karar verecek.
Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe için transfer planlaması da ortaya çıkmaya başladı.
Fenerbahçe, transferde öncelikli olarak hücum ve savunma takviye yapmayı planlıyor. Aykut Kocaman, orta sahaya transfer planlamıyor.
Aykut Kocaman'ın orta sahadaki oyuncu grubundan çok memnun olduğu ve bu bölgeye takviye planlanmadığı öğrenildi.
61 yaşındaki teknik adam, Brezilya'dan Atletico Minerio ile adı geçen Fred'in geleceğiyle ilgili de karar verecek.