Ayhan Yıldırım: 'Altyapımıza çok önem vereceğiz'

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, "2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları'na gitmek ve orada başarılı olabilmek için altyapıya önem vermemiz gerekiyor. Önümüzde 4 yıla yakın bir süre var. Bu süreçte altyapımıza çok önem vereceğiz." dedi.



Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin görme engelli futbol konusunda her geçen gün iyi yerlere geldiğini söyledi.



B1 Futbol Sesi Görenler Deplasmanlı Lig'in dünyaya örnek olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Dünyada hiçbir ülke Türkiye'de yapılan B1 Futbol Sesi Görenler Deplasmanlı Lig'ini yapamıyor. Bu konuda dünyada bir ilkiz. Bunu yaptığımız için hem mutlu hem de gururluyuz." diye konuştu.



Yıldırım, görme engelli futbolcular için her hafta müsabaka yapabileceği ve deplasmana gidebileceği bir organizasyonun önemini dile getirdi.



Görme Engelli Milli Futbol Takımı'nın, Türkiye'yi 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda temsil ettiğini anımsatan Yıldırım, "Dünyanın en iyi 8 takımdan biri olarak Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na gittik. Orada her takımla dişe diş mücadeleler verdik, 7. olduk ama yenildiğimiz takımlardan büyük bir eksiğimiz yoktu. Yenilgilerimiz genelde 1 farklı yenilgilerdi. Bu da büyük bir başarı. Oraya katılabilmek büyük bir başarıdır. Onun öncesinde ise Avrupa Şampiyonası'nda da ikinci olarak kota almıştık. Hedefimiz 2028'de Los Angeles'a daha iyi bir takımla gitmek olacak. Oraya gidebilmek ve başarılı olabilmek için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.



- Altyapıdan sporcu çıkaran kulüplere ekstra ekonomik destek



Görme engellilerde futbolun çok zor bir branş olduğunun altını çizen Yıldırım, şöyle devam etti:



"Bu spor herkesin yapabildiği bir branş değil. Üstelik alttan sporcu da çıkmıyor, en büyük handikabımız bu. Biz bu sorunu aşmak istiyoruz. 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları'na gitmek ve orada başarılı olabilmek için altyapıya önem vermemiz gerekiyor. Önümüzde 4 yıla yakın bir süre var. Bu süreçte altyapımıza çok önem vereceğiz. Bunun için de kulüplerimize destek olmamız gerekiyor. Bu iş masraflı bir iş. Özellikle son yıllarda kulüpler çok zorlanıyor. Transfer ücretleri, sporcuları ücretleri, deplasman masrafları derken kulüplerimiz çok zorlanıyor. Ama biz milli takımımızı belirli bir seviyeye getirmek istiyorsak kulüplerimize destek olmak zorundayız. Biz, federasyon olarak kulüplerimizin kendilerini güçlendirmesi ve sporcu yetiştirmeye odaklanması için ekonomik anlamda daha büyük destekler sunacağız. Özellikle altyapıdan sporcu çıkaran kulüplerimize bu çalışmalarından dolayı ekstra ekonomik destek sağlayacağız. Kulüpler desteklenirse alttan oyuncu gelecek ve milli takım güçlenecek."



Yıldırım, Kayseri'nin her branşta olduğu gibi görme engelliler futbol branşında da iyi bir tesise sahip olduğunu belirterek, "Gerçekten Kayseri, bir spor şehri. Burada inanılmaz tesisleşme var. Öncelikle bunu belirtmem gerekiyor. Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübünde de kendisi de görme engelli olan Ümmet Ekici çok emek harcıyor. Neredeyse bütün branşlarımızda aktif bir Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü görüyoruz. Yani Kayseri iyi bir durumda, bütün branşlarda var." diye konuştu.