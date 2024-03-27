2. dakikada Avusturya öne geçti. Milli takım savunmadan çıkmak isterken Salih Özcan'ın ceza sahası önünde kaptırdığı topu alan Baumgartner'in şutunda, kaleci Uğurcan topu çeldi. Boşta kalan meşin yuvarlağı Schlager ağlara yolladı: 1-0.



6. dakikada milli takım beraberlik golüne yaklaştı. Sol kanattan hareketlenen ve ceza sahasına giren Kenan Yıldız, uygun pozisyondaki Kerem'e pasını attı. Kerem'in ayak içiyle şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarıya çıktı.



22. dakikada sağ kanattan Arda'nın kullandığı kornerde, Kenan Yıldız ceza sahasında kafayı vurdu, Avusturya savunmasında Danso topa elle müdahale etti. Hakem Chiffi VAR'dan gelen uyarı sonrasında saha kenarına gelip pozisyonu izledi ve penaltıyı verdi.



25. dakikada penaltı atışını kullanan Hakan Çalhanoğlu fileleri havalandırdı: 1-1.



44. dakikada Avusturya 2. golünü attı. Milli takımın savunmadan çıkarken kaptırdığı topu, Avusturyalı futbolcular ceza yayı üzerinde Gregoritsch ile buluşturdu. Gregoritsch'in köşeye sert şutunda, kaleci Uğurcan'ın müdahalesine rağmen top ağlara gitti: 2-1.



Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.



48. dakikada Avusturya farkı 2'ye çıkardı. Schmid'in sağ kanattan kullandığı kornerde Gregoritsch arka direkte kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 3-1.



58. dakikada Avusturya penaltı kazandı. Kaan Ayhan ile Laimer arasında yaşanan pozisyon sonrasında hakem VAR'dan da gelen uyarı sonrasında penaltı noktasını gösterdi.



59. dakikada penaltıyı kullanan Gregoritsch topu ve kaleci Uğurcan'ı ayrı köşelere gönderdi: 4-1.



66. dakikada sol kanattan gelişen atakta Cenk Özkacar'ın yerden ceza sahasına gönderdiği top, savunmadan sekip yükseklik kazandı. Altıpas önünde topu düzelten Arda, röveşatayı yaptı, meşin yuvarlak kaleci Schlager'de kaldı.



73. dakikada Cenk Özkaçar ile Posch arasında ceza sahasında yaşanan pozisyonda Posch yerde kaldı, hakem oyunu devam ettirdi. Aynı dakikada gelişen atakta milli takım Barış Alper ile golü buldu. Hakem Chiffi VAR'dan gelen uyarı sonrasında saha kenarına gelip pozisyonu izledi, milli takımın attığı golü iptal edip, Avusturya lehine penaltı kararını verdi.



78. dakikada penaltı atışını kullanan Baumgartner, meşin yuvarlağı köşeden ağlara gönderdi: 5-1.



90+5. dakikada Avusturya 6. golünü buldu. Wimmer'in sol kanattan altıpas içine yaptığı ortaya Entrup kafayı vurdu ve fileleri havalandırdı: 6-1.



Karşılaşmayı Avusturya 6-1 kazandı.



Stat: Ernst Happel



Hakemler: Daniele Chiffi, Giovanni Baccini, Davide Imperiale (İtalya)



Avusturya: Alexander Schlager, Posch, Danso (Dk. 88 Deniliuc), Wöber, Mwene (Dk. 70 Prass), Baumgartner (Dk. 82 Wimmer), Seiwald, Xaver Schlager, Schmid (Dk. 81 Weimann), Laimer (Dk. 88 Cham), Gregoritsch (Dk. 82 Entrup)



Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Cenk Özkacar (Dk. 77 Zeki Çelik), Salih Özcan (Dk. 61 Orkun Kökçü), Hakan Çalhanoğlu (Dk. 87 İsmail Yüksek), İrfan Can Kahveci (Dk. 62 Yunus Akgün), Arda Güler (Dk. 77 Abdülkadir Ömür), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 62 Barış Alper Yılmaz), Kenan Yıldız



Goller: Dk. 4 Xaver Schlager, Dk. 44, Dk. 48 ve Dk. 59 (Penaltıdan) Gregoritsch, Dk. 78 Baumgartner (Penaltıdan), Dk. 90+5 Entrup (Avusturya), Dk. 25 Hakan Çalhanoğlu (Penaltıdan) (Türkiye)



Sarı kartlar: Dk. 31 Hakan Çalhanoğlu, Dk. 73 Arda Güler, Dk. 80 Orkun Kökçü (Türkiye), Dk. 73 Alexander Schlager, Dk. 80 Posch (Avusturya)



6. dakikada milli takım beraberlik golüne yaklaştı. Sol kanattan hareketlenen ve ceza sahasına giren Kenan Yıldız, uygun pozisyondaki Kerem'e pasını attı. Kerem'in ayak içiyle şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarıya çıktı.22. dakikada sağ kanattan Arda'nın kullandığı kornerde, Kenan Yıldız ceza sahasında kafayı vurdu, Avusturya savunmasında Danso topa elle müdahale etti. Hakem Chiffi VAR'dan gelen uyarı sonrasında saha kenarına gelip pozisyonu izledi ve penaltıyı verdi.Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Liglere verilen arada oynanan hazırlık maçında Vincenzo Montella'nın yönetimindeki Türkiye A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Ralf Rangnick'in ekibi Avusturya ile karşı karşıya geldi.Ernest-Happel Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi A Milli Takımımız 6-1 kaybederken, millilerimizin tek golünü 25. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu kaydetti.Maçı farklı kazanan Avusturya'nın gollerini ise 2. dakikada Xaver Schlager, 44, 48 ve 59. dakikalarda Michael Gregoritsch, 78. dakikada Christoph Baumgartner, 90+5'te ise Maximillian Entrup kaydetti.Avusturya'nın 59. dakikada Gregoritsch ve 78. dakikada Baumgartner ile bulduğu goller penaltı atışları sonrası geldi.İlk maçında Macaristan'a deplasmanda 1-0 yenilen Türkiye, bu sonuçla birlikte liglere verilen milli arada oynadığı ikinci hazırlık maçından da mağlubiyetle ayrılırken Avusturya galibiyet serisini 5 maça yükseltmiş oldu.Hazırlık maçında Avusturya ile deplasmanda karşı karşıya gelen A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, Macaristan ile 4 gün önce oynanan hazırlık karşılaşmasına göre ilk 11'de 9 değişikliğe gitti.Ay-yıldızlı ekipte, Macaristan maçında ilk 11'de sahaya çıkan Mert Günok, Zeki Çelik, Samet Akaydın, Ozan Kabak, Rıdvan Yılmaz, İsmail Yüksek, Yunus Akgün, Orkun Kökçü ve Enes Ünal'ın yerine bu mücadelede; Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Cenk Özkaçar, Salih Özcan, İrfan Can Kahveci, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu ilk 11'de yer aldı.Macaristan maçında ilk 11'de yer alan Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız ise Avusturya maçında da aynı şansı buldu.Milli takımın yedek kulübesinde ise Mert Günok, Muhammed Şengezer, Zeki Çelik, Samet Akaydın, Orkun Kökçü, Enes Ünal, Yusuf Yazıcı, Abdülkerim Bardakcı, Ozan Kabak, İsmail Yüksek, Abdülkadir Ömür, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Can Uzun ve Oğuz Aydın yer aldı.A Milli Takım'ın genç oyuncularından Arda Güler, Avusturya karşısında ilk 11'de sahaya çıktı.Macaristan karşılaşmasında yedekler arasında yer alan Arda, karşılaşmanın 61. dakikasında Orkun Kökçü'nün yerine oyuna dahil olmuştu.Avusturya karşılaşmasıyla 6. kez milli formayı giyen Arda Güler, ikinci kez ilk 11'de şans buldu. Arda, A Milli Takımla ilk 11'de sahaya ilk kez Türkiye'nin deplasmanda Letonya'yı 3-2 mağlup ettiği 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme grubu maçında çıkmıştı.A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Kenan Yıldız'a bu kez forvette görev verdi.Macaristan maçında sol açıkta görev yapan Kenan, Avusturya karşısında ay-yıldızlı ekibin en uçtaki ismi oldu.A Milli Futbol Takımı'na, Avusturya deplasmanında Türk taraftarlar büyük destek verdi.Ernst Happel Stadı'nın tribünlerinde kendilerine ayrılan tribünü tamamen dolduran Türk taraftarlar, milli takımı destekledi.Avusturyalı taraftarların arasında da ay-yıldızlı bayraklarıyla çok sayıda Türk taraftar olduğu görüldü.Maçın henüz 2. dakikasında Avusturya, 1-0 öne geçti. Salih Özcan'ın kaptırdığı topta Baumgartner şutunu çekti, Uğurcan'ın kurtardığı topu önünde bulan Xaver Schlager topu ağlara gönderdi.Maçın 6. dakikasında Kerem Aktürkoğlu ile gole yaklaştık! Kenan'ın pasıyla sol çaprazda topu kontrol eden Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşu direğin yanından auta gitti.Maçın 22. dakikasında Kenan Yıldız, Arda Güler ve Hakan Çalhanoğlu üçlüsünün tek paslarla geliştirdiği hücumun ardından ceza alanına giren Kenan Yıldız topu Kerem'e çıkartmak isteyince savunma araya girdi.Maçın 23. dakikasında kullandığımız köşe vuruşunda Kenan Yıldız'ın kafasında top Danso'nun elinden sekti. Oyuncularımızın itirazı sonucu hakem pozisyonu VAR'da inceledi ve penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen kaptan Hakan Çalhanoğlu, düzgün bir vuruşla durumu 1-1'e getirdi.Maçın 44. dakikasında Avusturya yeniden öne geçti. Ceza alanı önünde topla buluşan Michael Gregoritsch'in sol ayağıyla yaprığı yerden sert vuruşu ağlarla buluştu.Maçın 49. dakikasında Avusturya durumu 3-1'e getirdi. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda kafayı vuran Michael Gregoritsch, kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü kaydetti.Maçın 57. dakikasında Konrad Laimer, Kaan Ayhan ile girdiği mücadelede yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Yardımcı hakemin ofsayt bayrağını kaldırdığı pozisyon sonrası VAR'da yapılan incelemde ofsayt olmadığı anlaşıldı ve Avusturya penaltı kazandı. Topun başına geçen Michael Gregoritsch 59. dakikada kendisinin üçüncü, takımının dördüncü golünü attı.A Milli Takım, Avusturya karşısında 74. dakikada Barış Alper Yılmaz ile ikinci golü buldu. Avusturyalı oyuncular, bu pozisyon başlangıcında faul olduğu yönünde itirazda bulundu.Hakem Daniele Chiffi, VAR'dan gelen uyarı sonrası Stefan Posch ile Cenk Özkaçar arasında yaşanan pozisyonu izledi. Barış Alper Yılmaz'ın golünü iptal eden Chiffi, Avusturya lehine penaltı verdi. Avusturya'da penaltıda topun başına geçen Baumgartner skoru 5-1 yaptı.Maçın 90+5. dakikasında Avusturya durumu 6-1'e getirdi. Maximillian Entrup'un golü sonrası fark 5'e yükseldi.Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Avusturya sahadan 6-1'lik skorla galip ayrıldı.