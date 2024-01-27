Avustralya Açık'ta final zamanı!

Avustralya Açık Tenis Turnuvası kadınlar finalinde Aryna Sabalenka-Qinwen Zheng karşı karşıya gelecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Avustralya Açık'ta final zamanı!
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27 Ocak 2024 09:31
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta kadınlar finali heyecanı yaşanacak.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 12. günündeki tek kadınlar yarı final maçında son şampiyon Sabalenka ile geçen yılın ABD Açık şampiyonu Gauff karşılaştı.

Bir saat 42 dakika süren mücadelede rakibini 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenen Sabalenka, Avustralya Açık'ta üst üste ikinci kez finale yükseldi.

Tek kadınlar yarı final maçında 12 numaralı seribaşı Zheng ile de elemelerden gelen dünya 93 numarası Yastremska karşılaştı.

Bir saat 42 dakika süren mücadelede rakibini 6-4'lük setlerle 2-0 yenen Zheng, kariyerinde ilk kez grand slam finaline kaldı.

Avustralya Açık Tenis Turnuvası finalinde Aryna Sabalenka-Qinwen Zheng finali 27 Ocak Cumartesi günü TSİ 11.30'da oynanacak.

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