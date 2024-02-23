ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olmasına rağmen çift taraflı olarak opsiyon hakkı bulunanile ilgili olarak önemli gelişmeler yaşandı.venün Batshuayi'ye teklif yaptığı öğrenildi. Batshuayi ileveliginden takımların ilgilendiği ifade edildi.Ancak kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre;Batshuayi bu sezon bir ara takımdan ayrılması gündeme gelmiş ancak gösterdiği performans sonrasında Fenerbahçe'nin gözdeleri arasına girmeyi başarmıştı. 30 yaşında ve 1.85 boyunda olan Batshuayi bu sezon tüm kulvarlarda 30 maçta Fenerbahçe formasını giydi ve 1193 dakika sahada kaldı. 17 kez fileleri havalandıran Belçikalı yıldız 2 de asiste imza attı.