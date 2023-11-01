Avrupa'dan Abdülkerim Bardakcı'ya hücum

GALATASARAY HABERLERİ: Konya'da patlama yapıp, Galatasaray ve A Milli Takım'da değişilmez isimlerden biri haline gelen Abdülkerim Bardakcı, Avrupa kulüplerinin transferde yakın radarına girdi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Avrupa'dan Abdülkerim Bardakcı'ya hücum
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01 Kasım 2023 10:26
Son güncelleme 01 Kasım 2023 10:34
Galatasaray'ın deneyimli savunmacısı Abdülkerim Bardakcı, başarılı performansıyla göz kamaştırıyor. Sarı-Kırmızılı oyuncu, Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester United ve Bayern Münih maçları sonrası Avrupa kulüplerinin daha çok dikkatini çekti.

TELEFONLARI SUSMUYOR

29 yaşındaki stoperi Avrupa'nın birçok önde gelen kulübünün yakın takibe aldığı belirlendi. Konyaspor'daki performansıyla parlayan ve Galatasaray'a geldikten sonra A Milli Takım'da da değişilmez isimlerden biri olan Bardakcı'nın menajerinin birçok temsilci ve kulüp yetkilisi tarafından arandığı öğrenildi. Ocak ayında Sarı-Kırmızılı ekibin stoperi için Galatasaray'a transfer teklifi gelmesinin sürpriz olmadığı ve Bardakcı için menajerine transfer koşullarının da sorulduğu gelen haberler arasında yer alıyor.

ÇOK YÖNLÜ BİR FUTBOLCU

Stoper dışında zaman zaman sol bekte de kullanılan 1.85 boyundaki futbolcu, ihtiyaca göre ön liberoda da görev alabiliyor. 2022'den bu yana Cimbom'da forma giyen Abdülkerim Bardakcı'nın sözleşmesi 30 Haziran 2025'e kadar sürüyor. Ayrıca Galatasaray, sözleşmeyi 1 yıl daha uzatma opsiyonuna sahip. Bu sezon Sarı-Kırmızılı formayla 19 maça çıkan deneyimli stoper, takımına 2 de gol katkısı sağlamayı başardı.



DEĞERİNİ KATLADI

Türkiye Milli Takımı'nda 4 maçta 1 gol atan Abdülkerim Bardakcı, 7.5 milyon Euro ile en yüksek piyasa değerine ulaşmış durumda. 

 
 

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