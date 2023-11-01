Galatasaray'ın deneyimli savunmacısı Abdülkerim Bardakcı, başarılı performansıyla göz kamaştırıyor. Sarı-Kırmızılı oyuncu, Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester United ve Bayern Münih maçları sonrası Avrupa kulüplerinin daha çok dikkatini çekti.
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29 yaşındaki stoperi Avrupa'nın birçok önde gelen kulübünün yakın takibe aldığı belirlendi. Konyaspor'daki performansıyla parlayan ve Galatasaray'a geldikten sonra A Milli Takım'da da değişilmez isimlerden biri olan Bardakcı'nın menajerinin birçok temsilci ve kulüp yetkilisi tarafından arandığı öğrenildi. Ocak ayında Sarı-Kırmızılı ekibin stoperi için Galatasaray'a transfer teklifi gelmesinin sürpriz olmadığı ve Bardakcı için menajerine transfer koşullarının da sorulduğu gelen haberler arasında yer alıyor.
ÇOK YÖNLÜ BİR FUTBOLCU
Stoper dışında zaman zaman sol bekte de kullanılan 1.85 boyundaki futbolcu, ihtiyaca göre ön liberoda da görev alabiliyor. 2022'den bu yana Cimbom'da forma giyen Abdülkerim Bardakcı'nın sözleşmesi 30 Haziran 2025'e kadar sürüyor. Ayrıca Galatasaray, sözleşmeyi 1 yıl daha uzatma opsiyonuna sahip. Bu sezon Sarı-Kırmızılı formayla 19 maça çıkan deneyimli stoper, takımına 2 de gol katkısı sağlamayı başardı.
DEĞERİNİ KATLADI
Türkiye Milli Takımı'nda 4 maçta 1 gol atan Abdülkerim Bardakcı, 7.5 milyon Euro ile en yüksek piyasa değerine ulaşmış durumda.
TELEFONLARI SUSMUYOR
29 yaşındaki stoperi Avrupa'nın birçok önde gelen kulübünün yakın takibe aldığı belirlendi. Konyaspor'daki performansıyla parlayan ve Galatasaray'a geldikten sonra A Milli Takım'da da değişilmez isimlerden biri olan Bardakcı'nın menajerinin birçok temsilci ve kulüp yetkilisi tarafından arandığı öğrenildi. Ocak ayında Sarı-Kırmızılı ekibin stoperi için Galatasaray'a transfer teklifi gelmesinin sürpriz olmadığı ve Bardakcı için menajerine transfer koşullarının da sorulduğu gelen haberler arasında yer alıyor.
ÇOK YÖNLÜ BİR FUTBOLCU
Stoper dışında zaman zaman sol bekte de kullanılan 1.85 boyundaki futbolcu, ihtiyaca göre ön liberoda da görev alabiliyor. 2022'den bu yana Cimbom'da forma giyen Abdülkerim Bardakcı'nın sözleşmesi 30 Haziran 2025'e kadar sürüyor. Ayrıca Galatasaray, sözleşmeyi 1 yıl daha uzatma opsiyonuna sahip. Bu sezon Sarı-Kırmızılı formayla 19 maça çıkan deneyimli stoper, takımına 2 de gol katkısı sağlamayı başardı.
DEĞERİNİ KATLADI
Türkiye Milli Takımı'nda 4 maçta 1 gol atan Abdülkerim Bardakcı, 7.5 milyon Euro ile en yüksek piyasa değerine ulaşmış durumda.