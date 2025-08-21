Avrupa'da temsilcilerimizin yüzü gülmedi

Avrupa kupalarında bu hafta ülkemizi temsil eden takımlarımızın yüzü gülmedi.
Temsilcilerimiz bu hafta 1 Şampiyonlar Ligi, 1 Avrupa Ligi ve 2 Konferans Ligi karşılaşması oynadı.
Avrupa arenasında galibiyet elde edemeyen ekiplerimiz; 2 defa berabere kaldı, 2 defa da mağlup oldu.
İşte temsilcilerimizin bu hafta elde ettiği sonuçlar:
Fenerbahçe 0-0 Benfica
Başakşehir 1-2 U. Craiova
Panathinaikos 2-1 Samsunspor
Lausanne 1-1 Beşiktaş
