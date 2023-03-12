Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası başlıyor

Türkiye'yi 30 sporcunun temsil edeceği Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası, 13-19 Mart tarihlerinde Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenecek.



Türkiye Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, şampiyonada 13-15 Mart tarihlerinde grekoromen, 15-17 Mart tarihlerinde kadınlar ve 17-19 Mart tarihlerinde serbest stil müsabakaları yapılacak.



Şampiyonada mücadele edecek Türk güreşçiler şöyle:



Grekoromen



55 kilo: Muhammet Emin Çakır



60 kilo: Mert İlbars



63 kilo: İsmail Çulfa



67 kilo: Mustafa Safa Yıldırım



72 kilo: Abdullah Toprak



77 kilo: Şahan Acar



82 kilo: Alperen Berber



87 kilo: Muhittin Sarıçiçek



97 kilo: Fatih Önvermez



130 kilo: Muhammet Hamza Bakır



Kadınlar



50 kilo: Zehra Demirhan



53 kilo: Zeynep Yetgil



55 kilo: Melda Dernekçi



57 kilo: Nazar Kaya



59 kilo: Ebru Dağbaşı



62 kilo: Selvi İlyasoğlu



65 kilo: Büşra Efe



68 kilo: Nesrin Baş



72 kilo: Nazar Batır



76 kilo: Mehtap Gültekin



Serbest stil



57 kilo: Tolga Özbek



61 kilo: Emre Kural



65 kilo: Hamza Zopalı



70 kilo: Burak Sinin



74 kilo: İsmet Çiftçi



79 kilo: Okan Tahtacı



86 kilo: İsmail Küçüksolak



92 kilo: Muhammed Gimri



97 kilo: Oktay Çiftçi



125 kilo: Efe Anil Al





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ