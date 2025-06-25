25 Haziran
Mamelodi Sundowns FC-Fluminense
22:00
25 Haziran
B. Dortmund-Ulsan HD FC
22:00
26 Haziran
Urawa RD-Monterrey
04:00
26 Haziran
Inter-River Plate
04:00
25 Haziran
AGF-Vejle Boldklub
1-0
25 Haziran
AEK Larnaca-Westerlo
13:00
25 Haziran
Shanghai Shenhua-Tianjin Jinmen Tiger
3-0
25 Haziran
Meizhou Hakka-Beijing Guoan
0-4
25 Haziran
Changchun Yatai-Qingdao West Coast
1-0
25 Haziran
Stabaek-Kristiansund BK
2-281'
25 Haziran
Rosenborg-Sarpsborg 08
0-180'
25 Haziran
Lillestroem-KFUM
1-082'
25 Haziran
Aalesund-Viking
0-183'

Avrupa 16 Yaş Altı Kızlar Sutopu Şampiyonası, İstanbul'da

Bu yıl İstanbul'un ev sahipliğini yapacağı organizasyon, 27 Haziran-3 Temmuz tarihlerinde Beylikdüzü Spor Kompleksi'nde yapılacak

calendar 25 Haziran 2025 19:34 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2025 19:35
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Avrupa 16 Yaş Altı Kızlar Sutopu Şampiyonası, İstanbul'da
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Avrupa 16 Yaş Altı Kızlar Sutopu Şampiyonası, 27 Haziran-3 Temmuz tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek. Türkiye Sutopu Federasyonunun açıklamasına göre, organizasyon Beylikdüzü Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek.

Ay-yıldızlı ekibin de yer aldığı turnuvada 15 ülke, 4 grupta mücadele edecek. Türkiye, C Grubu'nda sırasıyla Slovakya, Çekya ve Fransa ile karşılaşacak.

Avrupa 16 Yaş Altı Erkekler Sutopu Şampiyonası da 7-13 Temmuz tarihlerinde yine İstanbul'da yapılacak.

 


>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.