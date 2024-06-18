Atletico Madrid, Morata'nın alternatifini buldu

Atletico Madrid, adı sık sık transferle anılan Alvaro Morata'nın takımdan ayrılmasına karşın oyuncunun alternatifini buldu.



Tutto Mercato'da yer alan habere göre; Atletico Madrid, Hoffenheim forması giyen 21 yaşındaki golcü Maximilian Beier'i transfer listesinin en üst sırasına ekledi.



İspanyol devinin, şu anda Almanya Milli Takımı ile EURO 2024'te bulunan Beier için turnuvadan sonra harekete geçebileceği belirtildi.



AVRUPA KULÜPLERİNİN RADARINDA



Geçtiğimiz sezon Bundesliga'da 16 gol atan yıldız ismi Atletico Madrid'in dışında Avrupa'dan birçok kulübün takip ettiği ifade edildi.



SEZON PERFORMANSI



Hoffenheim'da 35 maça çıkan Beier, 16 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen genç yıldızın kulübüyle 2027 yılına dek sözleşmesi bulunuyor.





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