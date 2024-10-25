Pistons, Thompson'ın kan pıhtısı sorunu için NBA'den izin bekliyor

Detroit Pistons ve Ausar Thompson'ın, kan pıhtısı sorunu nedeniyle NBA'den geri dönmek için hala izin bekledikleri bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Pistons, Thompson'ın kan pıhtısı sorunu için NBA'den izin bekliyor
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25 Ekim 2024 12:46
Detroit Pistons ve Ausar Thompson'ın, kan pıhtısı sorunu nedeniyle NBA'den geri dönmek için hala izin bekledikleri bildirildi.

Detroit Free Press'ten Omari Sankofa, Pistons'taki çaylak sezonu kan pıhtısı sorunu nedeniyle yarıda kalan Thompson'ın geri dönüş için hazırlık yaptığını ancak kendisinin ve Pistons'ın hala NBA ve Fitness to Play panelinden onay beklediğini belirtti.

Thompson, Detroit'in Indiana Pacers'a karşı oynadığı sezon açılışında forma giyememişti.

21 yaşındaki oyuncu, Mart ayı ortasına kadar süren çaylak sezonunda forma giydiği 63 karşılaşmada ortalama 25.1 dakikada 8.8 sayı, 6.4 ribaund, 1.9 asist ve 1.1 top çalma istatistikleri kaydetmişti.

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