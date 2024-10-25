Jose Mourinho: 'Hakem bana inanılmaz bir şey söyledi'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Manchester United maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Penaltı itirazları nedeniyle kırmızı kart gören Portekizli teknik adam, "Hakem bana inanılmaz bir şey söyledi. Aynı anda hem ceza sahası içindeki pozisyonu hem de benim kenardaki hareketlerimi izliyormuş. Onu tebrik ediyorum. Bu inanılmaz bir şey. 360 derece görebiliyor. Bir gözü penaltı pozisyonunda bir gözü bendeymiş. Bana böyle anlattı. Bana yaptığı açıklama buydu. Bu nedenle dünyanın en iyi hakemi." dedi.
Penaltı pozisyonunu izleyip izlemediği yönünde soru yöneltilen Mourinho, "Penaltı pozisyonunu izledim. Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum." sözlerini sarf etti.
Penaltı itirazları nedeniyle kırmızı kart gören Portekizli teknik adam, "Hakem bana inanılmaz bir şey söyledi. Aynı anda hem ceza sahası içindeki pozisyonu hem de benim kenardaki hareketlerimi izliyormuş. Onu tebrik ediyorum. Bu inanılmaz bir şey. 360 derece görebiliyor. Bir gözü penaltı pozisyonunda bir gözü bendeymiş. Bana böyle anlattı. Bana yaptığı açıklama buydu. Bu nedenle dünyanın en iyi hakemi." dedi.
Penaltı pozisyonunu izleyip izlemediği yönünde soru yöneltilen Mourinho, "Penaltı pozisyonunu izledim. Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum." sözlerini sarf etti.