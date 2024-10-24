Lille'den Şampiyonlar Ligi'nde bir ilk!

Bruno Genesio'nun takımı Lille, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ve Atletico Madrid'i mağlup etti. Lille, Şampiyonlar Ligi'nde iki Madrid ekibini deviren ilk Fransız takımı oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Lille'den Şampiyonlar Ligi'nde bir ilk!
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24 Ekim 2024 18:54
Fransız temsilcisi Lille, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 2 maçta aldığı sonuçlarla dikkat çekiyor.

Şampiyonlar Ligi'nde lig formatına Sporting deplasmanındaki 2-0'lık yenilgiyle başlayan Lille, daha sonra oynadığı iki maçta Real Madrid ve Atletico Madrid'i mağlup etti.

Bruno Genesio'nun ekibi Lille, sahasında Real Madrid'i 1-0, deplasmanda ise Atletico Madrid'i 3-1 yendi.

Lille, bu sonuçlarla iki Madrid takımını Şampiyonlar Ligi'nde mağlup eden ilk Fransız takımı oldu.

Fransız ekibi, Şampiyonlar Ligi'ne Fenerbahçe ve ardından Slavia Prag'ı eleyip dahil olmuştu.

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