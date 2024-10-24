Lille'den Şampiyonlar Ligi'nde bir ilk!

Fransız temsilcisi Lille, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 2 maçta aldığı sonuçlarla dikkat çekiyor.



Şampiyonlar Ligi'nde lig formatına Sporting deplasmanındaki 2-0'lık yenilgiyle başlayan Lille, daha sonra oynadığı iki maçta Real Madrid ve Atletico Madrid'i mağlup etti.



Bruno Genesio'nun ekibi Lille, sahasında Real Madrid'i 1-0, deplasmanda ise Atletico Madrid'i 3-1 yendi.



Lille, bu sonuçlarla iki Madrid takımını Şampiyonlar Ligi'nde mağlup eden ilk Fransız takımı oldu.



Fransız ekibi, Şampiyonlar Ligi'ne Fenerbahçe ve ardından Slavia Prag'ı eleyip dahil olmuştu.



