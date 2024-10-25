Şeytan avcısı Youssef En-Nesyri!

Manchester United, Youssef En-Nesyri'nin Avrupa Kupaları'nda en sevdiği rakip oldu. 27 yaşındaki oyuncu, Sevilla ile Avrupa Ligi'ni kazandıkları 2022-23 sezonunda çeyrek final rövanşında Kırmızı Şeytanlar'ın filelerini 2 kez sarsarak takımını yarı finale sırtlamıştı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Şeytan avcısı Youssef En-Nesyri!
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25 Ekim 2024 11:57
Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında kendi evinde İngiliz devi Manchester United'la 1-1 berabere kaldı.

Sarı-Lacivertliler'in teknik direktörü Mourinho, dün forvette Edin Dzeko'yu kulübeye çekti ve Youssef En-Nesyri'ye şans verdi.

3. KEZ 11'DE

19.5 milyon Euro'luk bonservisiyle Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi olan Faslı forvet, bu sezon 3. kez 11'de forma giydi.

ŞANSSIZLIĞINI YENDİ

İlk düdükten itibaren son derece istekli oynayan, Manchester United savunmasını fazlasıyla zorlayan En-Nesyri, haftalardır gol yollarında yaşadığı şanssızlığı yenmeyi başardı.

KADIKÖY'DEKİ İLK GOL

Yıldız futbolcu, 49. dakikada Maximin'in soldan ortasında rakip iki stoperin arasından yükselip kafayla topu filelere gönderdi. Daha önce Göztepe deplasmanında ağları sarsan En-Nesyri, Kadıköy'de de ilk golünü atmış oldu.

ŞEYTAN AVCISI

Manchester United, Youssef En-Nesyri'nin Avrupa Kupaları'nda en sevdiği rakip oldu! 27 yaşındaki oyuncu, Sevilla ile Avrupa Ligi'ni kazandıkları 2022-23 sezonunda çeyrek final rövanşında Kırmızı Şeytanlar'ın filelerini 2 kez sarsarak takımını yarı finale sırtlamıştı. 

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