Aras Kargo, galibiyet hasretine son vermek istiyor

Voleybol Sultanlar Ligi'ndeki ilk sezonunda çıktığı ilk 4 maçtan mağlubiyetle ayrılan Aras Kargo Spor Kulübü 26 Ekim Cumartesi günü kendisi gibi galibiyeti bulunmayan Zeren Spor'u ağırlayacak.
İzmir Alsancak Atatürk Voleybol Kompleksi'ndeki karşılaşma saat 17.30'da başlayacak. Ligde sezonun ilk galibiyetini hafta içinde Keçirören Belediyespor önünde alan Aydın Büyükşehir Belediyespor ise saat 13.00'te Beşiktaş deplasmanına çıkacak.
İzmir Alsancak Atatürk Voleybol Kompleksi'ndeki karşılaşma saat 17.30'da başlayacak. Ligde sezonun ilk galibiyetini hafta içinde Keçirören Belediyespor önünde alan Aydın Büyükşehir Belediyespor ise saat 13.00'te Beşiktaş deplasmanına çıkacak.