Aras Kargo, galibiyet hasretine son vermek istiyor

Sultanlar Ligi'nde henüz galibiyeti olmayan Aras Kargo, evinde Zeren Spor karşısında ilk galibiyetini arayacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Aras Kargo, galibiyet hasretine son vermek istiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Ekim 2024 14:18
Voleybol Sultanlar Ligi'ndeki ilk sezonunda çıktığı ilk 4 maçtan mağlubiyetle ayrılan Aras Kargo Spor Kulübü 26 Ekim Cumartesi günü kendisi gibi galibiyeti bulunmayan Zeren Spor'u ağırlayacak. 

 İzmir Alsancak Atatürk Voleybol Kompleksi'ndeki karşılaşma saat 17.30'da başlayacak. Ligde sezonun ilk galibiyetini hafta içinde Keçirören Belediyespor önünde alan Aydın Büyükşehir Belediyespor ise saat 13.00'te Beşiktaş deplasmanına çıkacak.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery