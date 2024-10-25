Haber Tarihi: 25 Ekim 2024 12:18 - Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2024 12:19

28 Ekim'de bankalar tatil mi, açık mı? 2024

28 Ekim'de bankalar tatil mi, açık mı? soruları 29 Ekim öncesinde gündeme geldi. 2024 yılı Cumhuriyet Bayramı nedeniyle, 28 Ekim'in resmi tatil durumu vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki, 28 Ekim'de bankalar açık mı, tatil mi?

28 Ekim'de bankalar tatil mi, açık mı? 2024
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29 Ekim Salı günü Cumhuriyet Bayramı olarak kutlanırken, bir gün öncesi olan 28 Ekim Pazartesi gününün yarım gün tatil olması bekleniyor. Bu tarihte bankalarda ve diğer kamu kurumlarında işlem yapacak olanlar, kurumların mesai saatleri hakkında bilgi edinmek istiyor. Bilindiği üzere, resmi tatil günlerinde bankalar hizmet vermemekte; ancak yarım gün tatil olduğu durumlarda, sabah saatlerinde hizmet sağlanmaktadır.

28 Ekim 2024'te Bankalar Saat Kaça Kadar Açık?

28 Ekim Pazartesi günü bankalar sabah normal mesai saatlerinde açılacak ve öğleye kadar hizmet verecektir. Öğleden sonra ise tüm bankalar kapanacak ve işlemler 30 Ekim Çarşamba gününe kadar gerçekleşmeyecektir. Özellikle saat 13.00'ten sonra yapılacak yüksek tutarlı EFT veya havale işlemlerinin 30 Ekim Çarşamba gününden itibaren hesaba geçmesi mümkündür.

28 Ekim Resmi Tatil mi, Yarım Gün mü?

Resmi Gazete'ye göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olup, bir gün öncesi olan 28 Ekim'de tatil öğle saatinde başlamaktadır. Dolayısıyla, 28 Ekim Pazartesi günü kamu kurumları, okullar ve bankalar yarım gün çalışacaktır. Öğleden sonra ise tüm kamu kurumları kapalı olacak ve işlemler bir sonraki mesai gününe sarkacaktır.

29 Ekim Resmi Tatil mi?

29 Ekim 1923 yılında Cumhuriyet'in ilan edilmesinden bu yana ulusal bayram olarak kutlanmaktadır. Resmi Gazete'ye göre, 29 Ekim günü hem yurt içinde hem de yurt dışında devlet adına yalnızca bu gün için tören düzenlenir. Cumhuriyet Bayramı tatili, 28 Ekim günü saat 13.00'te başlayıp, 29 Ekim günü boyunca devam eder.
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