Ege'nin 3'üncü Lig'de fikstürü yoğun

EGE'nin futbolda TFF 3'üncü Lig'de farklı hedefler peşinde koşan temsilcileri 26 Ekim Cumartesi günü zorlu maçlar ile ter dökecek. Ligde 1'inci Grup'ta 7 hafta sonunda puansız son sıradaki Kuşadasıspor, saat 15.30'da bakım çalışması biten evi Özer Türk Stadı'nda bu sezon oynayacağı ilk maçta Düzcespor'u ağırlayacak. Son 3 maçını kazanamayınca hafta içinde teknik direktör değişikliğine giden Bornova 1877, aynı saatte İzmir Atatürk Stadı'nda Ergene Velimeşespor'u konuk edecek.



2'nci Grup'ta liderlik yarışı veren ekiplerden Uşakspor, 1 Eylül Stadı'nda saat 15.30'da Fatsa Belediyespor'la, Muğlaspor da Muğla Atatürk Stadı'nda Adıyaman FK'yla oynayacak. Tire 2021 FK ile Balıkesirspor, saat 19.00'da Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı'nda karşılaşacak. Ligde 3'üncü Grup'ta saat 15.00'te Yozgat Bld Bozokspor-Ayvalıkgücü Bld, Osmaniyespor FK-Efeler 09 SFK, saat 19.00'da Çankayaspor-Aliağa Futbol, 4'üncü Grup'ta ise hepsi saat 15.00'te Kırıkkale FK-Denizlispor, Zonguldakspor-Turgutlu 1984, Erciyes 38 FK-İzmir Çoruhlu FK karşılaşmaları oynanacak.



