Çorum FK'da Gençlerbirliği maçı öncesi 5 eksik!

Çorum FK, Trendyol 1. Ligin 10. haftasında 26 Ekim Perşembe günü Gençlerbirliğini ağırlayacak.
Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Yılmaz yönetecek.
ÇORUM FK'DA 5 KİŞİ EKSİK!
Kırmızı-siyahlı ekipte geçen hafta Boluspor maçında kırmızı kart gören Zargo Toure ile sakatlıkları bulunan Catic, Ahmet Said Kıvanç, Kadir Seven ve Atakan Cangöz, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.
Ligde Çorum FK'nin 10, Gençlerbirliği'nin ise 12 puanı bulunuyor.
Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Yılmaz yönetecek.
ÇORUM FK'DA 5 KİŞİ EKSİK!
Kırmızı-siyahlı ekipte geçen hafta Boluspor maçında kırmızı kart gören Zargo Toure ile sakatlıkları bulunan Catic, Ahmet Said Kıvanç, Kadir Seven ve Atakan Cangöz, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.
Ligde Çorum FK'nin 10, Gençlerbirliği'nin ise 12 puanı bulunuyor.