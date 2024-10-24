Erling Haaland için iddia: 70M€'ya serbest

Manchester City'nin yıldız oyuncusu Erling Haaland'ın 70 milyon euro karşılığında serbest kalabileceği öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Erling Haaland için iddia: 70M€'ya serbest
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24 Ekim 2024 20:06
Manchester City'nin yıldız oyuncusu Erling Haaland'ın geleceği için çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Marca'nın haberine göre; son günlerde Haaland'ın Manchester City'den ayrılacağı yönündeki iddialara karşın Norveçli oyuncu takımdan ayrılmayı planlamıyor.

Haberde, çıkan haberlerin aksine Haaland ile İngiliz ekibinin yeni sözleşme için görüşmelerde bulunduğu ve sözleşme uzatılmasının sürpriz olmayacağı belirtildi.

"70 MİLYON EURO'YA SERBEST KALIR" MADDESİ

Habere göre; Manchester City ile olan mevcut sözleşmesinde Haaland'ın kolay bir şekilde takımdan ayrılmasını sağlayacak maddeler mevcut. Yıldız oyuncunun sözleşmesinde 70 milyon euro karşılığında takımdan ayrılma maddesi bulunuyor ancak bu madde Premier Lig kulüpleri için geçerli değil. Buna rağmen Norveçli oyuncu ayrılık seçeneğini şimdilik düşünmüyor.

200 milyon euro piyasa değeri bulunan 24 yaşındaki golcü oyuncu, bu sezon Manchester City formasıyla çıktığı 12 maçta 13 gol kaydetti.



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