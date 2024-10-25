Hakim Ziyech: 'Derbide beni oynat hocam'

Galatasaray'da sakatlığını atlatan Hakim Ziyech, Antalyaspor maçıyla sahalara dönmüştü.
Kısa süre de olsa görev yapan Faslı oyuncu, Elfsborg karşısında kulübeden çıkamadı. 31 yaşındaki yıldız, derbide forma şansı bekliyor.
Okan Buruk'la görüşen tecrübeli yıldız, hazır olduğunu iletti. Buruk'un Beşiktaş maçında da kulübede olmasını beklenen Ziyech'i ikinci yarıda oyuna almayı planladığı bildirildi.
Hakim Ziyech, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 5 resmi maçta skor katkısı veremedi.
Kısa süre de olsa görev yapan Faslı oyuncu, Elfsborg karşısında kulübeden çıkamadı. 31 yaşındaki yıldız, derbide forma şansı bekliyor.
Okan Buruk'la görüşen tecrübeli yıldız, hazır olduğunu iletti. Buruk'un Beşiktaş maçında da kulübede olmasını beklenen Ziyech'i ikinci yarıda oyuna almayı planladığı bildirildi.
Hakim Ziyech, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 5 resmi maçta skor katkısı veremedi.