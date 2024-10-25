Lyon'da Gedson Fernandes pişmanlığı

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan Lyon, Beşiktaş'ın yıldızı Gedson Fernandes'i transfer etmediğine pişman oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Lyon'da Gedson Fernandes pişmanlığı
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25 Ekim 2024 14:03
UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan Lyon, sezon başında ilgilendiği Beşiktaş'ın yıldızı Gedson Fernandes'i transfer etmediğine pişman oldu.

L'Equipe'in haberine göre sezon başında Lyon için öncelikli hedef olarak belirlenen Gedson Fernandes'in transferi Fransız ekibi tarafından bitirilememişti.

"KEŞKE GEDSON'U ALSAYDIK"

Habere göre; Gedson transferini bitiremediği için Jordan Veretout'u kadrosuna katan Lyon, Gedson'un kendilerine karşı gösterdiği performansın ardından büyük bir pişmanlık duydu.

Bu sezona kariyerinin en iyi başlangıcını yapan Gedson Fernandes, Beşiktaş'ın Lyon deplasmanında 1-0 kazandığı maçta siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golü atmıştı.

Gedson Fernandes, bu sezon çıktığı 14 resmi maçta 7 gol 1 asist kaydetti.



 
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