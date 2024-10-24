Fenerbahçe'de penaltı itirazı!

Fenerbahçe, Manchester United maçının 57. dakikasında penaltı bekledi.
Bright Osayi-Samuel, Lisandro Martinez'den sıyrıldıktan sonra Manuel Ugarte'yi de ekarte edecek bir hamle yaptı. Ugarte ile girdiği mücadele sonrası Osayi yerde kaldı ve Fenerbahçeli oyuncular penaltı bekledi.
Maçın Fransız hakemi Clement Turpin, oyunu durdurdu ve VAR incelemesini bekledi. Fransız VAR hakemi Jerome Brisard, oyunun devam etmesini istedi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bu karar üzerine çok sinirlendi. Clement Turpin, Mourinho'yu direkt kırmızı kartla ihraç etti.
Bright Osayi-Samuel, Lisandro Martinez'den sıyrıldıktan sonra Manuel Ugarte'yi de ekarte edecek bir hamle yaptı. Ugarte ile girdiği mücadele sonrası Osayi yerde kaldı ve Fenerbahçeli oyuncular penaltı bekledi.
Maçın Fransız hakemi Clement Turpin, oyunu durdurdu ve VAR incelemesini bekledi. Fransız VAR hakemi Jerome Brisard, oyunun devam etmesini istedi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bu karar üzerine çok sinirlendi. Clement Turpin, Mourinho'yu direkt kırmızı kartla ihraç etti.