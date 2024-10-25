Bucaspor 1928 evinde oynayacak

Play-Off hattındaki Bucaspor 1928, evinde konuk edeceği Yeni Mersin İdmanyurdu karşısında galibiyet serisini sürdürmek ve üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak istiyor.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Bucaspor 1928 evinde oynayacak
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25 Ekim 2024 13:52
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'la golsüz berabere kalan Bucaspor 1928, 26 Ekim Cumartesi günü sahasında Yeni Mersin İdmanyurdu ile karşı karşıya gelecek. 
 Yeni Buca Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Sinan Özcan görev yapacak. Sıralamada 17 puanla Play-Off hattında 4'üncü basamakta yer alan Bucaspor 1928'de Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu sahaya mutlak galibiyet için çıkacaklarını belirterek, "Üst sıralardaki yerimizi sağlamlaştırmak adına 3 puan almalıyız. Taraftarımızın desteği ile kayıp yaşamak istemiyoruz" dedi. Bucaspor bu sezon evinde çıktığı son 3 maçı kazanmıştı.

 
 

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