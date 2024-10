Hudutsuz Sevda Bu Akşam, Bugün Var mı? 24 Ekim 2024

Hudutsuz Sevda dizisinin yeni bölümünün bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı, dizi hayranları tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Peki, Hudutsuz Sevda bugün, bu akşam var mı?



Hudutsuz Sevda Bu Akşam Var mı?



Bazı kanalların yaşanan terör olayları sebebiyle dizilerini ertelemesi, "Hudutsuz Sevda"nın 39. bölümünün bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı sorusunu gündeme getirdi. Şu an için dizinin yayın günü veya saatiyle ilgili herhangi bir değişiklik bulunmamakta. "Hudutsuz Sevda", 24 Ekim Perşembe günü saat 20.00'de NOW kanalında izleyicilerle buluşması planlanıyor.



Son Bölümde Neler Oldu?



Son bölümde, Dursun'un ölümü sonrasında Fikret ağır suçlamalarla yüzleşmek zorunda kalıyor. Zeynep ve Halil İbrahim arasında gerginlik artarken, Didem ve Kaan bu durumu kendi çıkarları doğrultusunda kullanmak için gizli bir plan yapıyor. Bu esnada İskender, kayıp paraların izini sürerken büyük bir planın hazırlıklarına da başlıyor. Bu akşam yayınlanacak yeni bölümde Zeynep ve Halil İbrahim'in ilişkisiyle ilgili gelişmeler merak ediliyor.



Hudutsuz Sevda Oyuncu Kadrosu



"Hudutsuz Sevda", etkileyici bir oyuncu kadrosuna sahip. Dizinin başrollerinde Deniz Can Aktaş ve Biran Damla Yılmaz yer alıyor. Bunun yanı sıra Miray Daner, Esra Dermancıoğlu, Mesut Akusta, Hülya Şen, Burak Sevinç, Özgür Emre Yıldırım, Emre Bulut ve Haydar Şişman gibi önemli oyuncular da dizide rol alıyor.

