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Fenerbahçe'den Son'a yakın takip!

Tottenham, Güney Kore turunun ardından Heung-min Son'u göndermeye sıcak bakıyor. Fenerbahçe ve Suudi Arabistan ekipleri, 32 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip ediyor.

calendar 17 Haziran 2025 16:44
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'den Son'a yakın takip!
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Fenerbahçe, Tottenham forması giyen Heung-min Son'un durumunu yakından takip ediyor.

GÖNDERMEYE SICAK BAKIYOR

Times'ta yer alan habere göre, Tottenham, bu yaz katılacağı Güney Kore turunun ardından 32 yaşındaki futbolcuyu sıcak bakıyor.

İngiliz ekibinin, 3 Ağustos'ta Seul'de Newcastle United ile karşılaşacağı maçta Heung-min Son'un oynayacağı dair bir ticari anlaşma yaptığı belirtildi. Son'un, bu tarihten önce Tottenham'dan ayrılması beklenmiyor.

FENERBAHÇE VE SUUDİ ARABİSTAN


İngiliz ekibi, Güney Kore turu sonrası ise Son'un satışına sıcak bakıyor. 32 yaşındaki futbolcunun Tottenham ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. Bu nedenle Tottenham'ın deneyimli yıldızdan bonservis kazanabileceği son fırsatın bu yaz olduğu ve Tottenham'ın bu fırsatı değerlendirmeyi düşündüğü kaydedildi.

Fenerbahçe ve Suudi Arabistan'dan bazı takımların, 32 yaşındaki futbolcunun Tottenham'daki durumunu yakından takip ettiği aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Tottenham'da geride kalan sezonda 46 maçta süre bulan Son, 11 gol attı ve 12 asist yaptı.


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