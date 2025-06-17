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Acun Ilıcalı'dan ayrılık itirafı!

Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'de yönetimden ayrılışıyla ilgili ilk kez konuştu.

calendar 17 Haziran 2025 09:43
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Acun Ilıcalı'dan ayrılık itirafı!
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Fenerbahçe'deki asbaşkanlık görevinden ayrılan Acun Ilıcalı, Hull Daily Mail'e açıklamalarda bulundu.

Acun Ilıcalı, "Fenerbahçe'de bir yıl boyunca sorumluluk aldım ve elbette bununla gurur duyuyorum. Dominik Cumhuriyeti ve İStanbul'da işleri olan bir iş adamı olarak Hull City'yi satın altıktan sonra her şeyi organize edebildim ancak bu kolay olmadı. Fenerbahçe'nin başkan yardımcısı olduğumda, bu büyük bir sorumluluktu ve bu görevi çok sevdim. Başa çıkabildim ancak benim için ağır bir yük oldu. Hayal edilebilecek en yoğun hayatı yaşarken, Fenerbahçe'nin başkan yardımcısı olduğumda kulüpte çok uzun saatler geçirmeye başladım, iş yükü gerçekten çok ağırdı ve Süpermen olmadığımı gördüm." dedi.

"İNSANLARI İNCİTEBİLİR"

Fenerbahçe ile ilgili sözlerine devam eden Acun Ilıcalı, "Şu anda her şeyi gizli tutmak istiyorum çünkü olanlar kulüp içinde yaşandı ve yapabileceğim herhangi bir yorum insanları incitebilir, bunu istemiyorum. Şu anda ayrılışımla ilgili herhangi bir yorum yapmak istemiyorum. Ayrılmaya karar verdim ve çok iyi bir arkadaşım olan başkan Ali Koç'tan izin istedim. O da bana izin verdi. Ali Koç, kulüp adına bir açıklama yaparak çabalarımı takdir ettiğini söyledi. Bu benim için çok anlamlı. Her zaman olduğu gibi büyük bir taraftar olmaya devam edeceğim ve Şükrü Saraçoğlu'na düzenli olarak gideceğim." diye konuştu.

"KARİYERİMİN EN ZOR YILI"


Sözlerine devam eden Acun Ilıcalı, "Gerçekten zor zamanlar geçirdiğimi söyleyebilirim. Fenerbahçe'nin hem iç saha hem de deplasman maçlarının hepsinde kulübü temsil ettim, bu benim için bir onurdu ancak Hull City de benim için çok önemliydi. Benim için çok zor zamanlardı. Kariyerimin en zor yılıydı." sözlerini sarf etti.


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