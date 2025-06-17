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Eyüpspor, Kerem Demirbay'da mutlu sona ulaştı!

Trendyol Süper Lig ekibi Eyüpspor, Galatasaray'dan Kerem Demirbay'ı kadrosuna katıyor. Hem kulüp hem de oyuncu ile anlaşma sağlandı.

calendar 17 Haziran 2025 16:52
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Eyüpspor, Kerem Demirbay'da mutlu sona ulaştı!
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.

İstanbul ekibi, Galatasaray'ın tecrübeli orta sahası Kerem Demirbay ile prensipte anlaşma sağladı.

Geçtiğimiz günlerde geçtiği haberde Eyüpspor'un, Kerem Demirbay'a yoğun ilgi gösterdiği ve transfer için büyük çaba sarf ettiği belirtilmişti. Bugün ise transferde önemli bir gelişme yaşandı.


Ertan Süzgün'ün aktardığı bilgilere göre, Eyüpspor; hem Galatasaray hem de Kerem Demirbay ile anlaşmaya vardı. Böylece transfer resmiyet kazanma aşamasına geldi.

SAMSUNSPOR İLE ANLAŞMA SAĞLANMADI

31 yaşındaki orta saha oyuncusu, daha önce Samsunspor ile de görüşmeler yapmış ancak taraflar anlaşma sağlayamamıştı. Demirbay'ın Eyüpspor'a transferine ise sıcak baktığı belirtiliyordu.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla toplam 34 maça çıkan Demirbay, bu karşılaşmalarda 3 asist yaptı. 

 

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