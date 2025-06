Boca Juniors - Benfica maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

C Grubu'ndaki diğer maçta Alman devi Bayern Münih, Auckland City'yi 10-0 gibi farklı bir skorla geçmişti. Boca Juniors - Benfica mücadelesi ise grubun seyrini büyük ölçüde belirleyecek. Her iki takım da galibiyetle liderlik yarışına tutunmak isterken, alınacak sonuç grubun son haftasına taşınacak heyecanın belirleyicisi olacak.



BOCA JUNIORS - BENFICA MAÇI HANGİ KANALDA?



Kulüpler Dünya Kupası'nda C Grubu heyecanı Boca Juniors ile Benfica arasında oynanacak dev karşılaşmayla devam edecek. Arjantin temsilcisi Boca Juniors ile Portekiz'in köklü kulübü Benfica'nın karşılaşması, Türkiye saatiyle 16 Haziran'ı 17 Haziran'a bağlayan gece saat 01.00'de ekranlara gelecek.



Boca Juniors - Benfica maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak takip edilecek. Aynı zamanda maç Tabii dijital platformu üzerinden de izlenebilecek.



BOCA JUNIORS - BENFICA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



ABD'de düzenlenen 2025 Kulüpler Dünya Kupası'nda grup aşamasında kritik virajlardan biri Boca Juniors - Benfica mücadelesi olacak.



Boca Juniors - Benfica maçı 17 Haziran Pazartesi günü saat 01.00'de başlayacak. Karşılaşma, grubun liderlik yarışını doğrudan etkileyecek. Benfica'nın bir sonraki rakibi Auckland City olacakken, Boca Juniors bu maçla birlikte sonuca odaklanacak.

